El papa León XIV dio detalles sobre la conversación que mantuvo con el presidente Javier Milei durante su visita a la Argentina. El Sumo Pontífice insistió con que el mensaje que trajo al país no es político y se sustenta en la encíclica magnífica humanitas. Asimismo, el líder religioso reveló que, en su diálogo con el Presidente, se trataron “cuestiones de economía” y “algunas dificultades” que el país está atravesando.

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“Insisto que el mensaje que quiero llevar no es político. Aunque algunos que traten de forzarme en algunos países hacía derechas o izquierdas, que critiquen, que no critiquen. Yo habló de la magnífica humanitas y de eso hable con el señor presidente Milei. Hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, contó durante el vuelo papal de Lima a Roma.

En un video difundido TN, el papa detalló que los problemas económicos que atraviesa la Argentina fueron parte del intercambio que tuvo con el mandatario. “Hablamos de cuestiones de economía y algunas dificultades que el país está atravesando. Pero sobre todo hubo una mutua comprensión al decir: ‘el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, tenemos que buscar la manera de cómo trabajar juntos en eso’. Por ahí fue nuestra conversación”, resumió.

“Había una apertura en él para escuchar este mensaje y creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, sostuvo León XIV. En sus palabras ante la prensa, el Pontífice recordó además el encuentro que mantuvo con el jefe de Estado en Roma y el buen vínculo que Milei tenía con el papa Francisco a pesar de que políticamente “representaban líneas muy distintas”.

Amplio respaldo al mensaje social del Papa

Si bien el papa toma distancia de cualquier manifestación explícita de su parte contra la narrativa oficialista, el mensaje brindado durante su paso por Argentina entra en evidente contradicción con el modelo económico de mercado y la retórica confrontativa de Milei. En este sentido, las palabras del Sumo Pontífice tuvieron mucha aceptación en la ciudadanía, lo que suma tensión contra el discurso libertario. Una encuesta de Zuban Córdoba reveló que el 91,1% de los consultados coincide con que “la economía debe estar al servicio de las personas”, mientras que el 69,8% respalda la idea de que la propiedad privada tiene una “hipoteca social”.

El 95,1% estuvo de acuerdo con que la democracia se fortalece mediante el cuidado de la palabra y la disposición a escuchar. Además, el 97,2% coincidió en que la corrupción destruye la confianza en las instituciones. Según el informe, León XIV alcanzó una imagen positiva del 88,2%, frente al 68,5% registrado en septiembre. El relevamiento se realizó entre el 11 y el 13 de noviembre, mediante 1.200 encuestas online en todo el país.