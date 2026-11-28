Horas después del fallo adverso para la Argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), el Gobierno de Javier Milei anunció nuevas sanciones contra cinco entidades que participan de la explotación de recursos petrolíferos en las Islas Malvinas,

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Todas tienen participación accionaria en Navitas Petroleum LP. Se trata de Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL.

Desde el Gobierno señalaron que las sanciones forman parte de las acciones destinadas a hacer cumplir la legislación argentina y establecer responsabilidades por las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el archipiélago sin autorización del Estado argentino.

"Estas actuaciones se inscriben en las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para hacer cumplir la legislación argentina y determinar las responsabilidades de quienes participan, directa o indirectamente, en actividades de exploración y explotación de nuestros recursos naturales sin autorización de la República Argentina, en violación de nuestra soberanía", indicaron fuentes oficiales.

Según se detalló, con estas nuevas medidas ya son más de 65 los actores sancionados, entre empresas, accionistas y proveedores vinculados al desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, a 200 kilómetros al norte de las Malvinas.

"El Gobierno nacional no permitirá que sociedades, fondos de inversión ni otros actores económicos se beneficien de la explotación ilegítima de los recursos naturales argentinos. Toda persona o entidad que participe en estas actividades deberá responder", agregaron.

La gestión libertaria, que esta mañana recibió el rechazo del Tribunal del Mar al pedido cautelar argentino, aprovechó el anuncio de sanciones para pedirle al Congreso que sancione la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

"Es esencial ampliar los mecanismos disponibles para que el Estado argentino pueda defender los derechos de todos sus ciudadanos", se planteó.

Qué dijo Quirno tras el fallo

Por su parte, el canciller Pablo Quirno admitió que la decisión del tribunal "era uno de los escenarios posibles" y se conformó que fue "la primera vez que el Reino Unido tuvo que defenderse" ante un jurado.

"Era uno de los escenarios posibles", se lamentó el canciller al dialogar con Radio Rivadavia, luego de conocerse el veredicto.

Aunque el Tribunal rechazó el planteo, el funcionario buscó destacar como un aspecto positivo que "la primera vez que Argentina va a un tribunal internacional" por una cuestión vinculada con la soberanía de las islas.

La resolución permitirá a la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper comenzar con su cronograma de perforaciones previstas en Sea Lion para dentro de cuatro meses.

Fue el propio Quirno quien confirmó que en marzo del 2027 comenzará "la primera perforación" en la cuenca marítima norte de las Malvinas, de donde se prevé la extracción de millones de barriles de petróleo a partir de 2028.