Los gobernadores se juntan frente a un Gobierno ausente, pese a las recomendaciones de Trump a Milei

Uno de los reclamos de parte del Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la breve reunión que mantuvieron con Javier Milei y el ministro Luis Caputo en las Naciones Unidas fue que avanzaran en acuerdos políticos con los gobernadores y opositores aliados para evitar la sensación de fragilidad que ofrecieron las derrotas a repetición en el Congreso. Hasta la Casa Blanca llegaron los ecos del desmanejo político del oficialismo que los llevó de contar con una oposición dialoguista dispuesta a votarle sus propuestas legislativas a ubicarlos ahora en la vereda de enfrente, incluso con la posibilidad de iniciarle una moción de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Seis gobernadores y una vice se reunieron este jueves en Río Negro para un encuentro sobre Pymes, materia en la que las políticas oficiales brillan por su ausencia. "Con un Gobierno Nacional que se ha olvidado del interior, las soluciones salen de las provincias", sostuvo el mandatario anfitrión Alberto Weretilneck.

Resulta llamativo notar la lejanía de los jefes provinciales con la gestión libertaria, más allá de la filiación política de cada uno. Milei dio muestras cabales de ese desinterés al prácticamente no visitar ninguna provincia durante la primera mitad de su mandato y eliminar del organigrama estatal al Ministerio del Interior, enormidad que buscó compensar la semana pasada al designar a Lisandro Catalán al frente de la renacida cartera política. Pero Catalán, que ya venía desempeñándose como secretario del área, es considerado por los gobernadores como "un buen muchacho", pero sin poder de decisión. Sus reclamos siempre llegan a punto muerto en Economía y así el vínculo se fue deteriorando. Más aún cuando desde la usina política de la Casa Rosada que comanda Karina Milei se decidió armar listas violetas en prácticamente todas las provincias para disputarle el poder a esos mismos gobernadores que supieron facilitarle votos en el Congreso.

Según trascendió del breve encuentro que mantuvieron en la ONU, uno de los pocos pedidos que hicieron allí Trump y Bessent a Milei fue que ordenaran la situación política y la inestabilidad en el Congreso, donde el Gobierno muestra una debilidad alarmante. La idea de la Casa Rosada es recuperar el vínculo con aquellos gobernadores que fueron dialoguistas, pero se ve muy complicado que el acercamiento se produzca antes de las elecciones del 26 de octubre. Mientras, los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones) y la vicegobernadora Teresita Madera (La Rioja) se mostraron juntos en el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para Pymes, en Bariloche. El tipo de encuentros que se discuten políticas que el Gobierno ni registra.