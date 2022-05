Teresa García: "Conte Grand debe retirarse de la función pública"

La jefa de la bancada oficialista en el Senado bonaerense insistió en que el procurador bonaerense, implicado en el caso de la Gestapo antisindical, debe dejar su cargo. "Ya en 2018 teníamos indicios de la instalación de bases de inteligencias en la Provincia", afirmó.

La jefa del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, María Teresa García, instó al procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, que renuncie, a raíz de su implicación en la causa Gestapo M.

"Sigo apelando a que tiene que haber algo de ética de este funcionario y retirarse de la función pública. A (Alejandra) Gils Carbó y (María del Carmen) Falbo las hostigaron durante largos meses para que renuncien. Este hombre está diciendo 'mirame y no me toques' y finge demencia, parece que las cosas que pasaron a él no le tocan", afirmó García en diálogo con El Destape Radio.

El oficialismo bonaerense insiste en el juicio político al Procurador, tras la difusión de un video de una reunión encabezada por el ex ministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, en la que habló de un presunto armado de causas a sindicalistas y en el que manifestó su deseo de armar una "Gestapo" contra gremialistas. Este encuentro se celebró durante el mandato de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

"Esta mesa de la Gestapo - retomó la senadora- no se le puede pasar a nadie que tenía un legislador de la Provincia (Juan Pablo Allan), un intendente de Vidal (Julio Garro, de La Plata), dos ministros, porque estaba el de Trabajo y el segundo de Justicia. Además declararon que tenían la anuencia de la justicia para hacer lo que hacían: escuchas ilegales, cableados, incluso en el Banco Provincia", recordó, en referencia al lugar en el que se llevó la reunión filmada.

Según recordó la ex ministra de gobierno, viene "desde 2018 abogando con el tema de que Conte Grand no puede ser el procurador, añadiendo que "ya en aquel momento, antes de la derrota de Vidal, había indicios de la instalación de bases de inteligencias en la provincia de Buenos Aires".

En ese marco, afirmó que "el procurador no podía estar ausente de esa información, como tampoco (el ministro de Seguridad, Cristian) Ritondo. Ya había algunos indicios de cosas que iban ocurriendo, como el caso (del juez de Avellaneda Luís) Carzoglio, que indicaban que los fiscales de la Provincia, instados por Conte Grand, estaban cometiendo actos ilegales".

Si bien señaló que el Frente de Todos no tiene los tres tercios en el Senado bonaerense para pedir el juicio político, destacó que en Diputados "está en vistas la creación de una comisión investigadora para citar a los integrantes de la mesa Gestapo, incluyendo a Conte Grande". Pero, "como esto toma tiempo" fue que instó al Procurador a que renuncie.



Por último, la jefa de la bancada del oficialismo expresó su confianza en que "esa causa va a avanzar" porque "cuando ocurren estas cosas ya no es un problema del peronismo o los dirigentes que se persiguieron". Según expresó, "sí el (lider de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo) 'Pata' Medina, cometió ilícitos, por mí que la justicia lo juzgue y que esté preso si debe estarlo. Ahora, hacer estas cosas es convalidar metodos paraestatales que me hacen acordar a la peor época de la historia"