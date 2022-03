Gestapo antisindical: Villegas confirmó el interés de Macri y la AFI por el Pata Medina

El exministro de Trabajo de Vidal brindó detalles de una reunión en Casa Rosada de la que participaron Gustavo Arribas, Germán Garavano, Patricia Bullrich, Guillermo Dietrich y Jorge Triaca y se abordó el tema “UOCRA-La Plata”. Reveló que había una preocupación del gobierno nacional por Medina. Reconoció sus contactos con la AFI y con uno de los jueces que encarceló al sindicalista. El rol de Vidal.

El ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, autor de la frase de la Gestapo antisindical, presentó un escrito este viernes en la causa donde se lo investiga y dejó mal parado al ex presidente Mauricio Macri. Confirmó que fue convocado a una reunión en Casa Rosada para hablar del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina con Macri, el ex jefe de los espías Gustavo Arribas y los ex ministros de Germán Garavano, Patricia Bullrich, Guillermo Dietrich y Jorge Triaca. Y que poco después lo citaron a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que informara sobre las medidas que tomaron al respecto en el gobierno de María Eugenia Vidal.

Villegas confirma dos cosas en su presentación: el involucramiento de Macri y su plana mayor de inteligencia y judicial en el destino del Pata Medina y el uso de la casa de los espías para la inteligencia ilegal. En su escrito Villegas destaca que es abogado, pero no debe haber leído la Ley de Inteligencia que en su artículo 4 prohíbe a la AFI reunir información de ciudadanos por su trabajo sindical o político. Que Villegas fuera a la exSIDE a informar sobre el Pata Medina ya de por sí revela el espionaje ilegal.

El exministro realizó su presentación este viernes como descargo en su indagatoria. Intentó deslindarse de las acusaciones en su contra. El juez Ernesto Kreplak investiga una asociación ilícita entre funcionarios bonaerenses, espías de la AFI y empresarios para armarle causas al Pata Medina, referente de la UOCRA – La Plata. En su defensa, este viernes, Villegas dijo que el tema “UOCRA-La Plata- se trató por dos andariveles: uno provincial y otro nacional. “Yo, por supuesto, por mis funciones, estaba parado en el primero de ellos. El andarivel Provincia”, sostuvo. Del otro, buscó desmarcarse. Pero las pruebas, lo comprometen.

“Si necesitás algo, hacelo saber”

“Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y UOCRA La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos. Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas. A mi izquierda estaba sentado Arribas”. Este es el relato de Villegas que involucra a Macri y sus ministros en el caso de la Gestapo antisindical.

Contó que fue Macri el que planteó el tema del Pata Medina, que tenía informes de Dietrich por atrasos en obras del gobierno nacional, que Bullrich dijo que había logrado en otra época “encarcelar a Medina”. Villegas también relató que “Macri preguntó a Garavano sobre una causa en que el Estado era parte, pero no tenía nada que ver con el tema, respondiendo Garavano que no tenía novedades”. El entonces ministro de Vidal escuchaba atentamente.

Villegas indicó que luego fue su turno de explicar la situación de las denuncias contra el Pata Medina en territorio bonaerense. Y que fue a ese encuentro porque se lo indicó Vidal. “Desde donde estaba sentado Macri, que no me tenía en su línea visual, se asomó y me dijo ‘la gobernadora me dijo que en la provincia están encarando un proceso con empresarios y cámaras profesionales desde el Ministerio de Trabajo y el de Justicia’”, explicó que le dijo Macri. Luego contó la situación con Medina en la Provincia. Cuando terminó su narración de los hechos, el propio Macri le dijo: “Bueno, perfecto, si necesitas algo de los que están acá hacelo saber”.

“Terminó la reunión y me fui. En ningún momento ni el señor presidente ni ninguno de los asisten planteó ni insinuó absolutamente nada ilegal”, argumentó Villegas en su escrito. Pero a continuación se contradijo.

“Resulta que después de la reunión en Casa de Gobierno con el presidente Macri y algunos miembros de su gabinete, no recuerdo la manera en que aparece en escena el abogado Destefano. Siempre creí que era abogado de Presidencia de la Nación, dado que así se presentó o me lo presentaron”, contó Villegas. Se trata de Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, por entonces director de Asuntos Jurídicos de la AFI, responsable del armado de causas.

Villegas intenta minimizar su relación con los espías pero todo lo que cuenta lo compromete. Reconoce, por ejemplo, que fue a la sede de la AFI. La visita de Villegas a la AFI fue revelada por El Destape. Fue el 31 de julio de 2017. Según los registros concurrieron Villegas y el subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi y se reunieron con el director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, uno de los asistentes al encuentro en el BAPRO cuyo video desató este escándalo. En su declaración de este viernes, Villegas asegura que esa reunión fue con De Stéfano. Y que no recuerda que haya estado Dalmau Pereyra. “La única persona que recuerdo y registro por haber estado con ella en la AFI a excepción de Grassi, es decir, la única persona ajena al andarivel ‘Provincia’ a quien recuerdo en mi visita a la AFI, es Destefano (escribe mal su apellido). Si bien creo existe alguna constancia que da cuenta que la reunión fue con el señor Dalmau Pereyra, no recuerdo jamás haber estado con él”, afirmó.

La reunión en la AFI fue el 31 de julio, la juntada en la sede del Banco Provincia el 15 de junio. O sea, después de la reunión en el banco el ministro Villegas fue a la AFI. Y no sólo eso.

“Cuando concurrí a la AFI, fue porque fui convocado. Y esa convocatoria jamás me fue dirigida en forma directa hacia mi persona. Es decir, no fui llamado ni citado yo, sino que fue a través de alguna otra persona” dice Villegas en el escrito que presentó ante el juez Ernesto Kreplak. Nunca aclara quien es la otra persona, aunque puede inferirse que se trata de la ex gobernadora Vidal.

“Ahora bien -sigue Villegas- adentrándome en lo que fue mi concurrencia a la AFI, donde efectivamente estuve con algunas personas que jamás supe quienes eran a excepción del abogado Destefano, el tema fue: Informar en qué estaba lo que al inicio de esta presentación llamé ‘andarivel provincia’ y su evolución. Fue una real pérdida de tiempo para mí”.

Este párrafo es clave: Villegas confirma que fue a informar a la AFI sobre el “andarivel provincia”, que no era otra cosa que las acciones contra el Pata Medina que tomaron desde el gobierno de Vidal. No hay ninguna justificación para que un ministro provincial informe a la agencia de inteligencia nacional sobre estos temas. Todo encuadra en inteligencia ilegal.

Hay algo que Villegas no dice: que en su teléfono figura que llamó a De Stéfano el 17 de agosto de 2017, es decir, tiempo después de su visita a la AFI. No parece, como plantea en su escrito, que fuera una relación ocasional.

En su declaración, el exministro defiende su accionar. Dice que actuó de acuerdo a la ley, lo que está claro que no sucedió. E involucra a otros imputados. Por ejemplo, en su relato da cuenta de que Vidal siempre estuvo al tanto de la avanzada contra Medina.

El exfuncionario afirmó que “desde la provincia se ‘armó’ una estrategia que abarcaba lo político, lo jurídico y lo judicial para abordar la problemática que este sujeto había generado”, en relación a Medina. “Esta situación comenzó a ser motivo de tratamiento en las reuniones de gabinete de gobernación, ya que las intervenciones violentas de Medina comenzaron a generar problemas mayores y ya no solamente en las obras particulares”. Y agregó que “la gobernadora Vidal me indicó que se realizaran las denuncias correspondientes y que me apoyara en el Ministerio de Justicia. Expliqué que no veía aconsejable que fuese yo, el ministro de Trabajo, quien denunciara a un representante gremial, ya que iban a tildar la denuncia de política. Coincidió y me indicó que hablase con las victimas y las asistiese junto con el Ministerio de Justicia que era su misión específica”.

El exministro también dijo que fueron parte de la estrategia provincial el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan, entre otros. Sobre estos últimos dijo que “ellos también recibían los reclamos del sector sobre el criminal accionar de Medina y la imposibilidad de trabajar y dar trabajo”.

Respecto a la reunión en el BAPRO dice poco y nada cuando todos los empresarios que declararon cuentan que fueron a ese encuentro por invitación del entonces ministro de Trabajo. Solo dice que la grabación de ese cónclave es ilegal y por ende nulo como prueba.

En pos defenderse, Villegas también niega “haber armado en forma clandestina una o varias causas al señor Juan Pablo Medina y sus allegados, ni haber participado de una maniobra con esos fines. Soy ajeno a toda acción que se haya eventualmente orquestado para ello”. No obstante, en la reunión en el BAPRO se lo ve a Villegas repartiendo papelitos con frases que debían usar los empresarios en sus notas denunciando el accionar de Medina. Esas notas se presentaron ante el Ministerio de Trabajo provincial. Y el propio Villegas las llevó a la Justicia.

Durante el encuentro en la sede porteña en el Banco Provincia se lo escucha a Villegas decir: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”. O: “No estaríamos a este nivel hablando con ustedes (...) si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial”. También afirmó que trabajaban “con todo soporte de la Procuración General”, es decir, Julio Conte Grand, con quien mantuvo llamados, como reveló El Destape.

No fue el único con quien habló. También intercambió llamados con el juez federal de Quilmes, Luis Armella. Se trata del juez que llevaba la causa federal contra Medina. El exfuncionarios reconoció sus vínculos con Armella. Pero lo hizo con declaraciones poco creíbles. Sostuvo que desde el Juzgado Federal de Quilmes lo citaron para participar de una audiencia pública en el marco de un amparo civil, que el motivo fue “la obstaculización de las obras que desde Nación se estaban llevando a cabo recuerdo en el tendido eléctrico de la línea del Ferrocarril Gral. Roca, cuestión que generaba cortes constantes en las vías según se me informó, con un sinnúmero de reclamos. Esto pudo haber generado comunicaciones entre ese Juzgado Federal y el Ministerio a mi cargo”, sostuvo. “Luego de dicha audiencia concurrí en algunas oportunidades más al Juzgado de Quilmes, ya que desde esa Judicatura se ordenó la intervención del gremio y se le dio participación en la misma al Ministerio de Trabajo entonces a mi cargo”, agregó.

Lo cierto es que el juez Armella es al que Villegas le presentó las notas de los empresarios el 25 de agosto de 2017. Las acercó un día después de haber estado en la Casa Rosada, tal como publicó El Destape. Tras esa presentación, los empresarios fueron citados como testigos en esa causa donde se terminó ordenando la detención de Medina.