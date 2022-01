Alberto Fernández habló sobre la Gestapo antisindical: "Es definitivamente asqueante"

El Presidente dio detalles sobre la investigación que inició y que compromete a María Eugenia Vidal, evidenciando la persecución judicial contra sindicalistas y opositores durante su gestión.

El presidente Alberto Fernández salió a hablar sobre la polémica por la "Gestapo antisindical" del ex gobierno de María Eugenia Vidal contra los dirigentes gremiales. El mandatario hizo un detallado repaso de lo que fue la investigación que, según explicó, comenzó a partir de la orden que dio a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores".

Mientras sigue saliendo a la luz material que confirma el armado de causas contra personas vinculadas al sindicalismo durante la gestión de Vidal, el Presidente destacó que anteriormente se denunció la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos.

"Se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros", afirmó Fernández a través de un hilo de su cuenta de Twitter.

Sobre este tema, se preguntó: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?".

"El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible", expresó Alberto Fernández sobre la "Gestapo antisindical".

Finalmente, Fernández pidió que la Justicia investigue "sin demoras", "ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución".

"He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática", cerró diciendo el Presidente.