Katopodis explicó por qué Macri no hizo el Gasoducto Néstor Kirchner: "Ineptos"

El ministro de Obras Públicas reivindicó la obra terminada en tiempo récord y lo contrastó con la "incapacidad" de la gestión anterior.

El ministro de Obras Públicas e intendente de San Martín en uso de licencia, Gabriel Katopodis, sostuvo este martes que Unión por la Patria no busca eliminar a Juntos por el Cambio sino ganarle las elecciones presidenciales 2023, y afirmó que no pudieron hacer el Gasoducto Néstor Kirchner durante el gobierno de Mauricio Macri porque "son ineptos".

"Nosotros no queremos eliminarlos. Ellos hablan de eliminar al peronismo, nosotros queremos ganarles las elecciones", afirmó el funcionario en ese sentido. "Queremos ganarles las elecciones porque generaron mucho dolor y causaron mucha angustia en los argentinos y porque están diciendo lo que van a hacer: están hablando de ajuste, sacrificio", amplió Katopodis en una entrevista emitida en radio Splendid,

Katopodis agregó: "Los escuchamos hablar de dolarización y mano dura, nosotros no queremos eso, queremos más universidades, más gasoductos y más obras de infraestructura".

El funcionario, que tuvo un rol central en la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, tomó parte del debate entre oficialismo y oposición respecto al financiamiento y la puesta a punto de las obras y calificó la gestión de Cambiemos de "inepta". "Me parece que es un despropósito que el expresidente no pueda hablar con la verdad, no pueda ser auténtico y dar cuenta de lo que hicieron cuando gobernaron", aseveró.

"En definitiva con el gas, la construcción del gasoducto y las rutas que iban a hacer con las PPP, lo único que demostraron es que fueron un fracaso gobernando, que fueron ineptos, que más allá de la intención hubo ineptitud e incapacidad para hacer las cosas que la Argentina necesitaba y que eran imprescindibles", denunció al tiempo que afirmó que durante su gestión, Macri no logró "alinear empresas, trabajadores, decisión política, YPF" para avanzar en la puesta a punto del gasoducto.

Asimismo, remarcó: "Vinieron a gobernar a la Argentina en nombre de la modernidad, vinieron a plantear que había que sacar al peronismo y al populismo porque eran ellos los que iban a desarrollar las infraestructuras, tecnologías, gasoductos para poner a la Argentina competitiva en el mundo y no pudieron hacer un gasoducto en cuatro años".

En ese sentido, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, remarcó el domingo al inaugurar el Gasoducto Néstor Kirchner que entre 2003 y 2015 se hicieron 3.211 kilómetros de gasoductos en el país, pero entre 2015 y 2019 solo se hicieron 53 kilómetros.

"No pudieron hacer una obra de esta envergadura porque son ineptos, no les interesa pensar en el país", subrayó el ministro, y sumó: "El peronismo cuando piensa en estas obras piensa en toda la Argentina porque tiene una mirada integral de la potencia energética".

Para Katopodis, el gasoducto es "una llave maestra que permite el autoabastecimiento y demostrar que la Argentina tiene el recurso humano y la capacidad para estar entre los mejores registros de competitividad del mundo".

Por último, el funcionario se mostró optimista de cara a las elecciones en el partido bonaerense de San Martín, que tendrán lugar el próximo 13 de agosto, en las que Fernando Moreira, actual intendente, se medirá en una PASO frente a Leonardo Grosso del Movimiento Evita. "Estamos trabajando para que el peronismo gane San Martín. Estamos muy confiados en la transformación que damos en la ciudad, en lo que hemos hecho y en el trabajo de Fernando Moreira", concluyó.