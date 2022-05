Katopodis: "El mensaje de los militantes es ganen o mueran"

El Ministro de Obras Públicas afirmó que la coalición gobernante debe "administrar tensiones", pero que "abajo, el electorado está unido". Sin embargo, sentenció que "lo único que no está permitido es perder en 2023".

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, sostuvo que la militancia le reclama al oficialismo ordenar las tensiones internas de la coalición y coincidió que se debe hacer, ya que "lo único que no está permitido es perder en 2023.

"Me tocó estar en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, caminé Catamarca, Mendoza, Rio Negro. En todos lados el mensaje de los militantes es muy claro: ganen o mueran, no hay mucha vuelta. El planteo de los compañeros es 'loco, debatan lo que tengan que debatir'. Sabemos que es un frente con vida política, así nació y va a seguir, con estas tensiones; también hay que calibrar un poco las expectativas sobre lo que puede y no puede. Lo único que no está permitido es perder en 2023", afirmó este sábado en diálogo con Radio 10.

"En un momento tan árido, es importante que tengamos claridad de objetivos y de cuales son los pasos que tenemos que dar para ir ordenando este debate y lo más rápido que podamos, volver a hablar con la sociedad, porque a veces parece que estamos hablando entre nosotros", indicó.

Según recordó, "para sacar a (el ex presidente Mauricio) Macri la gente nos pidió que nos aunáramos, y eso vale para gobernar y para el 2023". Además recordó que "lo único que tiene" la ciudadanía "para defenderse es el Frente de Todos y no pude pasar que ellos (Juntos por el Cambio) vuelvan por culpa nuestra. Eso no está permitido. También tiene que quedar en claro que el frente es más grande que el acuerdo entre Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner), son los gobernadores, intendentes, trabajadores y fundamentalmente nuestra militancia"

"Debemos entender que del otro lado no hay solo una amenaza y una posible hipótesis, hay una alternativa clara que es el macrismo, que se anima porque nos ve con estos ruidos internos. Debemos multiplicar las mesas y ordenar los debates en pos de una línea que sea clara. Muchas reuniones que a veces no son públicas y donde todos estamos tratando de hacer algún aporte", remarcó.

Pese a las tensiones, destacó que "hay un debate que se está dando en el FdT" y, ejemplificó: "Que estemos discutiendo la forma en la que se mejora el poder de compra de los trabajadores y no, como habla la oposición, de congelar paritarias y el salario mínimo, esa discusión yo la quiero dar".

Respecto a la reunión que mantuvo con dirigentes kirchneristas y del peronismo bonaerense, señaló que se trató de "hacer un aporte" y destacó la predisposición "de Máximo (Kirchner), del 'Cuervo' (Larroque), de los compañeros de La Cámpora, y el resto del peronismo de sentarnos en las mesas que haga falta para poder ordenar estas discusiones".

Según observó hay "tensiones que hay que administrar" y que "la mejor manera" de hacerlo, "hay que salir de una caja de resonancia que es el AMBA", ya que, afirmó "abajo, nuestro electorado, está unido".

Por otra parte, se refirió a la modificación de impuestos a las ganancias, propuesto por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y aceptado por el ministro de Economía, Martín Guzmán; hecho que hizo explícitos unos chispazos entre ambos. Si bien observó "susceptibilidad", Katopodis destacó que se haya logrado un consenso con la propuesta.

"También hay un nivel de susceptibilidad. Esto es política, es el peronismo, te guste o no te guste y se plantean las cosas y lo único que importa es qué se resuelve. Hay dos ejemplos claros en las últimas horas sobre cómo tiene que actuar el Frente de Todos. Una es la propuesta de Máximo Kirchner de anticipar la suba del Salario Mínimo y el Presidente la hizo suya y del frente. Pasó mas o menos mismo con Ganancias. Ese es el camino que tenemos que encontrar en la diaria para resolver estas cuestiones", cerró.