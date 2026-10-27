La fuga de Bolsonaro: "Milei fue clave", afirmó un operador liberal

Simón Levy, ex subsecretario de turismo de México y militante de derecha, afirmó que el presidente Javier Milei estuvo "en parte de la coordinación" con Estados Unidos de la salida de Brasil del ex candidato a la presidencia de Flavio Bolsonaro, acusado de presunto lavado de dinero.

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"El único que estaba enterado de esto era Milei. Él estuvo en parte de la coordinación de toda esta operación y gracias al Presidente, hoy Flavio está vivo", afirmó Levy, en una entrevista con A24, a la vez que afirmó que este rol "se va a hacer oficial en los siguientes días"

La afirmación de Levy contradice lo informado hoy por la Casa Rosada, que sostuvo que el hijo de Jair Bolsonaro "jamás piso suelo argentino". El ex candidato a presidente del Partido Liberal llegó con su esposa e hijos a Estados Unidos y está con su hermano Eduardo, según medios brasileros

Cuando se le consultó sobre si se trató de una estrategia coordinada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Milei, el ex funcionario mexicano, ahora enfrentado con el gobierno de su país, afirmó que "fue una operación similar, como el tema de María Corina (Machado)", en alusión al retorno a Venezuela de la líder de la oposición al entonces mandatario Nicolás Maduro. De todos modos, Levy aclaró que quiere "esperar a que se de la conferencia oficial"

Además, Levy vaticinó una "crisis diplomática" entre el país que ratificó a Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente y Estados Unidos y adelantó que de parte de la administración Trump "se va a apretar económica y financiera a Brasil, como se está haciendo con México".

"No va a reconocer oficialmente de manera fácil al gobierno de Lula", indicó el dirigente derechista mexicano, que, según su criterio, en Brasil se realizó un supuesto "fraude electoral". Hasta el momento, Trump se manifestó de forma ambigüa sobre los comicios presidenciales en el país sudamericano. En las últimas horas, afirmó que aceptará los resultados de las eleccones "si son honestas".