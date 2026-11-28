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El fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por Malvinas de este sábado desató una ola de críticas opositoras contra la decisión del gobierno de Javier Milei de llevar la disputa a un tribunal internacional, una estrategia que el canciller Pablo Quirno había presentado como inédita al destacar que era "la primera vez" que la cuestión se sometía a una instancia de ese tipo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, integrante del Movimiento Derecho al Futuro. En un comunicado de siete puntos publicado en X, marcó las "enormes y conocidas diferencias" con el Gobierno nacional, aunque primero apuntó contra Londres: sostuvo que el país enfrenta a "una potencia colonial y nuclear que ocupa militarmente nuestro territorio" y advirtió que permitir la explotación unilateral de recursos en una zona en disputa contraría la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU y "sienta un precedente inadmisible".

Luego, Bianco cargó contra la gestión libertaria. "El gobierno de Milei dejó pasar casi nueve meses desde que Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión de invertir", escribió, y recordó que antes el oficialismo dedicó dos años a gestos de acercamiento al Reino Unido, a elogiar a Margaret Thatcher y a enviar el oro de los argentinos a Londres. Para el funcionario bonaerense, se trata de una política exterior que "pasará a la historia por su desatino y entreguismo", pero con "fecha de vencimiento: diciembre de 2027".

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado en Hamburgo, por 18 votos contra 3, las medidas provisionales que había pedido la Argentina para frenar Sea Lion, el proyecto petrolero que la israelí Navitas y la británica Rockhopper desarrollan en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas.

Desde el Frente Renovador, el espacio que conduce Sergio Massa, difundieron un comunicado bajo el título "En política exterior, la improvisación tiene costos enormes y los pagan todos los argentinos". Allí señalaron que, si bien el fallo no se pronuncia sobre la soberanía, deja "un costo concreto": el Tribunal consideró que las normas invocadas por la Argentina no ofrecen, a primera vista, base para que el tribunal arbitral resuelva el caso, lo que anticipa que el arbitraje "puede no prosperar". Además, remarcaron que durante cinco décadas gobiernos de todos los colores evitaron llevar la cuestión Malvinas a un tribunal sin certezas sobre el resultado y que, "con esta presentación, esa regla se abandonó".

El massismo pidió que Quirno se presente ante el Congreso para informar qué se buscaba con la estrategia, quién la decidió, qué riesgos se evaluaron y cómo seguirá el arbitraje. También recordó que el Reino Unido se comprometió ante el Tribunal a no perforar antes del 21 de marzo de 2027 —"ese es el margen que tenemos"— y convocó al Gobierno a abrir una mesa con todas las fuerzas políticas, la provincia de Tierra del Fuego, excancilleres y especialistas en derecho internacional para definir los próximos pasos.

El diputado santafesino de Unión por la Patria Agustín Rossi habló de una "estrategia diplomática equivocada" y advirtió que dejar "una causa tan sensible en manos de un monotributista" más preocupado "por los llamados del norte" que por la soberanía "puede salir mal". "Perdieron lo que fueron a reclamar ante el Tribunal del Mar", sentenció. Rossi cuestionó además que el Gobierno omita la resolución 2065 de Naciones Unidas, que según advirtió no aparece ni una sola vez en el proyecto de ley sobre Malvinas que el Ejecutivo incluyó en las sesiones extraordinarias, y llamó a rechazar esa iniciativa.

En la misma línea, la diputada nacional por Córdoba Natalia de la Sota calificó el resultado como "otro fracaso libertario que perjudica a la Argentina" y acusó a Quirno de celebrar un supuesto "paso histórico" cuando el Tribunal rechazó las cuatro medidas solicitadas. Según la legisladora, lo que Milei y su canciller presentan como un logro —el reconocimiento de una disputa de soberanía— ya había sido establecido por la ONU en 1965 mediante la resolución 2065, mientras que la explotación petrolera avanza sin una orden que la detenga. "La soberanía argentina se defiende con resultados, no celebrando derrotas como si fueran victorias", cerró.