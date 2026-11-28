A horas de conocerse el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) sobre el petróleo de las islas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por su "improvisación" y sus "errores en la estrategia jurídica" durante el litigio. También pidió interpelar en el Congreso al canciller, Pablo Quirno, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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"La improvisación, los errores en la estrategia jurídica y la falta de una política exterior firme y coherente en defensa de la integridad territorial y el fortalecimiento de la diplomacia política regional han dejado al gobierno de Javier Milei en evidencia", sostuvo la organización en un comunicado.

Si bien el CECIM expresó "su profunda preocupación y enérgico repudio" por el fallo con el que se rechazaron las medidas cautelares para frenar la explotación de petróleo del yacimiento británico Sea Lion en Malvinas, la organización culpó al Gobierno libertario por tener "contradicciones sistemáticas" desde que comenzó su gestión.

"Que se profundizaron en detrimento de una efectiva política de defensa de la soberanía de la Argentina. Sostenemos desde el CECIM que Milei lleva a cabo un plan sistemático de entrega de nuestros bienes naturales", apuntó.

Según los excombatientes, la decisión del Tribunal, que se despachó con 18 votos a favor de la postura británica y 3 en contra, ahora "deja el camino libre" para que el Reino Unido avance en marzo de 2027 con las primeras perforaciones en el proyecto petrolero ubicado a apenas 200 kilómetros al norte de las islas.

El CECIM cuestionó además que el Gobierno pretenda presentar el fallo como un simple "traspié" y advirtió que la decisión internacional se produce cuando el Reino Unido ya prevé la extracción comercial de millones de barriles a partir de 2028.

Pedido de interpelación a Quirno y Santilli

Tras el fallo, los excombatientes pidieron al Congreso que se apruebe el llamado a interpelar en el Congreso a dos figuras claves del Gobierno: Quirno y Santilli.

Entre otros pedidos vinculados a la política exterior libertaria, la consigna busca que ambos funcionarios expliquen las decisiones adoptadas por Casa Rosada durante el proceso ante el TIDM.

En concreto, el CECIM reclamó que den cuenta de "los fundamentos y responsabilidades detrás de la fallida estrategia jurídica y diplomática presentada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar".