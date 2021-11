Los mensajes del Frente de Todos por el Día de la Militancia

Los referentes del Frente de Todos celebran el Día de la Militancia de cara a la movilización hacia Plaza de Mayo.

Funcionarios nacionales y gobernadores peronistas celebran a través de las redes sociales el Día de la Militancia con mensajes que hacen hincapié en el apoyo de la juventud al movimiento peronista y, especialmente, agradeciendo a los militantes del Frente de Todos que participaron en las elecciones legislativas del domingo pasado.

Al cumplirse un nuevo aniversario del regreso del expresidente y líder del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón, al país en 1972 tras casi 18 años de exilio, los dirigentes peronistas recuerdan ese hecho significativo en la historia política argentina y expresaron el valor de la militancia, de cara a la movilización hacia Plaza de Mayo.

En ese marco, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, compartió en su cuenta de Twitter un fragmento del aterrizaje avión que trajo de regreso a Perón al aeropuerto de Ezeiza en el que queda plasmada la emoción del líder del movimiento. Luego, una imagen con la que destaca el acompañamiento de los jóvenes.

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, compartió a través de WhatsApp un mensaje de audio en el que expresó: "Hoy es un día que enorgullece a todos los que tomamos la militancia como forma de vida. No hay otro movimiento en la Argentina que tenga la cantidad y la calidad de militantes que tiene el movimiento nacional y popular en general y el peronismo en particular".

"Este Día de la Militancia nos encuentra en un momento político singular. Lo que está en juego es el sentido de la Historia de los últimos 70 años, mostrarle a los argentinos que los valores y las ideas que nos motivaron estos años se pueden concretar y que el único movimiento que puede dar felicidad al pueblo es el peronismo", concluyó.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro republicó el flyer de convocatoria de La Cámpora a la marcha en Plaza de Mayo y escribió: “Hoy nos volvemos a encontrar en Plaza de Mayo”.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, destacó en su cuenta de Twitter el rol de la militancia y, especialmente, su "voluntad" para cambiar la historia.

Para el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, la militancia “es un acto de compromiso, solidaridad y, sobre todo, de amor".

En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, sostuvo: “El 17 de noviembre es el día de la militancia porque hicimos realidad la consigna que movilizó a miles".

El senador porteño del Frente de Todos, Mariano Recalde, aseveró que “militar es hacer posible lo imposible".

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que “un militante entrega su alma, su corazón y su vida; la militancia es una forma de vida, y hay quienes todos los días ponen en cada acción el amor y el compromiso que sienten por este proyecto político”.

La titular de Migraciones, Florencia Carignano, se sumó a la celebración y reforzó la convocatoria para la movilización hacia Plaza de Mayo.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, manifestó: “Militar es involucrarse con ideas y convicción en transformar la realidad de uno, de todos, de todas” y agregó: “En este día de las militancias, mi abrazo a quienes nos acompañan en cada paso. La construcción de un presente y un futuro de oportunidades nos necesita más unidos que nunca".

A su turno, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, expresó: “La militancia es la fuerza que nos va a permitir superar todos los obstáculos. Es el camino para hacer realidad ese futuro de igualdad, trabajo y educación que queremos las y los entrerrianos”.