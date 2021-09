Gestión en modo campaña, el objetivo que se trazó el gabinete

El jefe de Gabinete les pidió a los ministros Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta y Wado de Pedro un trabajo diario con gobernadores e intendentes para tener un mapeo de las obras que se pueden llevar adelante en cada distrito en las semanas que quedan hasta las elecciones. Descartan anuncios espectaculares pero sí medidas diarias que se perciban como una mejora de la situación.

Al mismo tiempo que cada cartera vuelve a ponerse en marcha luego del shock de la derrota y del recambio de funcionarios, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, les pidió a los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y al de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que hagan un trabajo diario con gobernadores e intendentes del Conurbano para conocer qué medidas específicas se pueden llevar adelante en cada distrito que ayuden a revertir el resultado de las PASO. "Necesitamos ver cómo ponemos a la gestión en modo campaña", explicaba uno de los funcionarios que participó de la reunión de gabinete.

Manzur le solicitó a cada ministerio que arme una agenda de actividades para los próximos 30 y 60 días. "Se nota que es un tipo muy ejecutivo, va a lo concreto y no habla de más", analizaba uno de los ministros que participó del encuentro mañanero. El jefe de Gabinete ingresó a la Casa Rosada a las 6.56, un cambio en los usos y costumbres de la Casa. En cuanto a lo que podría considerarse más específicamente político, bajó la directiva de activar esta "mesa" que se dedicará a hacer un repaso detallado de las necesidades de cada distrito, en especial de los que existen perspectivas de modificar el resultado dada la baja asistencia en las primarias y los porcentajes que suele obtener el peronismo.

"El diagnóstico ya lo hicimos. Lo que venimos haciendo desde el lunes es meternos de cabeza en cómo podemos hacer para remontar esta historia", comentaban en la Casa Rosada. En verdad, desde el viernes mismo que quedó definido la nueva integración del gabinete, Katopodis y Zabaleta comenzaron a recibir a gobernadores, intendentes y dirigentes sociales en busca de hacer un mapeo de la situación y de las necesidades más urgentes que puedan ser atendidas en el corto plazo. En sus manos está la posibilidad de acelerar alguna obra pública de cercanía y asistencia social para las demandas de los sectores más postergados.

A ellos dos se les agregó Wado de Pedro una vez que quedó reincorporado al elenco oficial. Y, para la estrategia nacional, también seguirá trabajando el ahora canciller Santiago Cafiero, dada su experiencia como jefe de campaña para las primarias. Todavía no está claro cómo se rearmará el comando de campaña, si es que existirá uno o quedará simplemente conformado por esta mesa de trabajo. Los actos como el de ayer del presidente Alberto Fernández en José C.Paz se repetirán en otros municipios del Conurbano. El viernes estará en Pilar junto a Sergio Massa y la semana que viene retomará sus recorridas por el interior.

Peronismo y territorio

"Un gobierno del peronismo", comentaban que fue una de las directivas de Manzur. Habría que traducirlo como una mayor ejecutividad y eficacia en las decisiones. En ese sentido, los ministros que ya venían trabajando valoraban positivamente la experiencia de Aníbal Fernández y Julián Domínguez para dar respuestas en áreas complicadas para el oficialismo. Lo mismo en las modificaciones en el gabinete del gobernador Axel Kicillof, con el desembarco de dos intendentes con buen conocimiento del territorio como Martín Insaurralde y Leo Nardini.

Con todo, en el Gobierno bajaban las expectativas respecto a una "catarata" de anuncios con la que se especuló en los últimos días. Ya pasó el aumento del salario mínimo, vital y móvil y, ayer, del mínimo no imponible de Ganancias. Seguirán otras en estos días como el bono para jubilados y AUH que compense la inflación y una nueva etapa del Pre-viaje de Turismo, que viene funcionando muy bien. "No hay un paquete de medidas, ni algún anuncio espectacular. Habrá anuncios semana a semana que muestren un mayor músculo de gestión y que apunten a poner plata en el bolsillo de la gente. Pero hasta ahora no hay nada que no estuviera ya planificado, aunque es cierto que algunas cosas se adelantaron", comentaba un funcionario.

En el Gobierno ya se resignaron a que lo hecho durante la pandemia es parte del pasado para la gente y que ahora hay una exigencia para que se atiendan sus demás necesidades. "Y no sólo desde lo material sino también desde lo gestual, una cosa de mayor cercanía que creemos que faltó", agregaban. Añadían un dato: que la instrucción del Presidente fue que se hiciera todo lo necesario pero no por las elecciones, sino porque quedó muy claro que "no se llegó" con la ayuda a los sectores que lo necesitaban y que la reactivación es desapareja, porque la sienten quienes tienen trabajos registrados pero que los trabajadores eventuales siguen en la lona. "A esos, hasta que el consumo no vuelva a sus niveles normales no les va a llegar la reactivación. Bueno, tenemos que poner la prioridad ahí", marcaban.