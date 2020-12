La vicepresidenta Cristina Kirchner acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante el acto realizado por el primer aniversario de su gestión. Allí hizo principal hincapié en los dos desafíos que deberá enfrentar la Argentina en 2021, la reforma del sistema sanitario y la reactivación económica de la demanda, pero también apuntó contra el lawfare, que sigue vigente en el país, y le mandó un claro mensaje a los funcionarios que no funcionan: "Si tienen miedo, vayan a buscar otro laburo".

Desde La Plata, Cristina Kirchner analizó que "la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas, digo yo. Aquí la actividad económica la mueve la demanda y la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones, con precios de alimentos accesibles. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Lo hicimos por doce años y medio en la Argentina. Por eso, además de la unidad, volvimos. Si uno no sabe cómo llegó, tampoco sabe cómo ir".

Pero recordó que desde la oposición "lograron, rompiendo la unidad, que no nos votaran pese a doce años y medio de gobierno en donde mejoró la participación de los trabajadores en el PBI como en las mejores épocas peronistas, donde habíamos logrado la mejor jubilación de Latinoamérica e inclusión previsional".

Algo que se conjugó con "el famoso lawfare" que "no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos" e hizo referencia a una causa que aún hoy enfrentan dos funcionarios del oficialismo, el propio Kicillof y su ministro de Producción, Augusto Costa, por el Registro de Operaciones de Exportación (ROE) creado durante el kirchnerismo.

Medidas que se tomaron para cuidar a los argentinos y el mercado interno, tal como explicó la Vicepresidenta. Decisiones difíciles que es necesario tomar. En ese sentido, mandó un claro mensaje: "Si tienen miedo, vayan a buscar otro laburo" porque "necesitamos gente que los sillones que ocupen sean para defender los intereses del pueblo". En cualquier nivel del Estado.

El Estadio Único de La Plata fue escenario de un acto que contó con las presencias, además, del presidente Alberto Fernández, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Los desafíos del 2021

En su discurso, Cristina Kirchner reflexionó que la pandemia del coronavirus fue algo inesperado para todo el mundo. "Nadie nunca imaginó esto, el mundo patas para arriba, todas las economías patas para arriba. Dirigentes, líderes internacionales de las primeras potencias que tenían la vaca atada y la reelección asegurada, chau. Que algunos o algunas pretendan seguir analizando lo que pasa sin reparar tan sólo un instante cuando hacen esos sesudos análisis, la verdad es que revela una falta de perspectiva histórica", señaló.

Por eso, explicó, hay dos grandes desafíos para el 2021, además de la vacuna. El primero apunta a repensar todo el sistema de salud porque, según los expertos, las pandemias serán más frecuentes y ya no habrá un siglo de separación entre una y otra. "Nuestro país debe ser, de toda Latinoamérica, el que más inversiones tiene en materia de salud pero la tenemos dividida en tres sistemas: público, privado y obras sociales. Vamos a tener que empezar repensar un sistema nacional integrado de salud para hacer un uso más eficiente de lo que hay en el país", detalló la Vicepresidenta..

Con ese panorama, Cristina rescató "lo que se hizo contrarreloj desde marzo, después de la pandemia macrista. Tuvimos que salir corriendo a armar hospitales, inaugurar los que habían sido suspendidos aún faltando un 5 o 7% cuando finalizamos nuestro Gobierno". Por eso, es necesario avanzar en un replanteo del sistema, dijo. Eso "no quiere decir no contemplar los intereses de los privados. Tratándose de salud, el Estado es el encargado de garantizarla a los argentinos y argentinas".

Por otro lado, un gran desafío será la economía. "Sergio (Massa) decía que va a crecer en el 2021, pero ojo, no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para ésto me parece que hay que alinear una tarea fundamental durante el año que viene: salarios y jubilaciones, precios - sobre todo de alimentos - y tarifas.

