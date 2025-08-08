Formosa participó del Encuentro Federal de Salud Mental: alertaron sobre el desfinanciamiento del Gobierno nacional

Junto a otras 16 provincias, Formosa participó el pasado martes del Encuentro Federal de Salud Mental en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Especialistas del área alertaron sobre la transferencia de demanda al sistema público por la crisis económica, y denunciaron desfinanciamiento del Gobierno nacional.

Allí, ministros, equipos de salud y otros funcionarios pusieron énfasis en el creciente contexto de padecimientos psíquicos y la ausencia del Estado nacional en el acompañamiento, financiamiento y gestión de políticas públicas. Desde los distintos sectores exigieron que el Gobierno de Javier Milei tome el compromiso de dar cumplimiento a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, y delinearon propuestas integrales, sosteniendo políticas públicas que garanticen la atención de los pacientes.





Quienes estuvieron presentes fueron el director de Salud Mental de Formosa, Marcelo Kremis; y los diputados nacionales Graciela Parola y Luis Basterra. Según un comunicado, los representantes formoseños coincidieron en que la salud mental “necesita recursos, compromiso y presencia efectiva”, y reforzaron los puentes con otras provincias para fomentar la cooperación aunque destacaron que “no pueden seguir asumiendo solas, funciones que le corresponden esencialmente al Estado nacional”.

Formosa dijo presente en el Encuentro Federal

En diálogo con medios locales, según el director Kremis, la salud mental en la Argentina “se encuentra en crisis”, y referenció a que es multicausal en la que se atribuyó eso a múltiples factores, como la pandemia, entre otras. Además, se agudiza con la falta de políticas nacionales de Milei. Del mismo modo, destacó el esfuerzo de Formosa ya que desde el Gobierno provincial se continúa ampliando la infraestructura sanitaria tales como formación de profesionales, prestaciones, compra de medicación y otros insumos.

Del mismo modo, denunció que desde Nación “hay una interrupción en la provisión de medicamentos, despidos de profesionales del área, vaciamiento de los programas y hospitales". También problematizaron "el cierre de la residencia interdisciplinaria de salud mental, un sistema de formación de especialidades en salud mental que constituye un recurso humano fundamental”.

Ajuste a la salud mental

El director de Salud Mental de Formosa recordó que desde diciembre del 2023, el Programa Nacional Remediar Salud Mental dejó de entregar psicofármacos. Asimismo, hay una mayor demanda por parte de pacientes adolescentes y jóvenes, y estas consultas han llegado a triplicarse en el sistema público. "Suicidios, intentos de suicidio, auto lesiones, consumos problemáticos, adicciones en general, depresión, ansiedad y otros trastornos”, mencionó entre las de mayor riesgo; agregando los trastornos por apuestas online.

“Todo eso es atendido por el Gobierno provincial con el compromiso que lo caracteriza con la salud del pueblo y con recursos propios del Tesoro Provincial, a pesar del recorte de los fondos coparticipables que no están llegando como debieran a la provincia”, resaltó el licenciado.

La pandemia de la falta de salud mental

Hubo un acuerdo entre los presentes en la reconocieron que la salud mental actual conforma "una crisis humanitaria silenciosa". Ahí abarca a los equipos de salud, a las familias, instituciones educativas y distintos organismos. En medio de ese alarmante escenario, trazaron una serie de puntos para reubicarla como una prioridad sanitaria en todo el país.

Los principales puntos fueron: dar mayor visibilidad a la crisis de salud mental; reafirmar el compromiso con la normativa nacional vigente, con enfoque de derechos y perspectiva comunitaria; exigir al Gobierno nacional la reactivación del Programa Remediar Salud Mental y la entrega regular de medicamentos.

Asimismo, fortalecer el trabajo interprovincial para mantener y ampliar los dispositivos de atención, externación e inclusión social; impulsar el abordaje territorial y comunitario en articulación con los sectores de educación, justicia y niñez; asegurar el financiamiento de los dispositivos provinciales que actualmente afrontan en soledad la creciente demanda, y convocar a una nueva reunión federal para fijar una agenda común de emergencia en salud mental.