El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo presente en el acto realizado por el primer aniversario de la gestión de Axel Kicillof en el estadio Único de La Plata. Allí, luego de que tomaran la palabra todos los invitados y tras el discurso realizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, se refirió a la importancia de que el Frente de Todos se mantenga unido a pesar de todo: "En un momento dijimos que esto de estar separados, avivaba a los pícaros. Pero lo peor es que esos pícaros lastiman a la gente". "Un año después, estamos tan juntos como siempre, convencidos de lo que tenemos que hacer".

Haciendo un repaso por lo ocurrido durante el año, se refirió a la pandemia a causa del coronavirus: "Sabíamos que recibíamos un país en terapia intensiva y sobre llovido, mojado. Nos arremangamos y nos pusimos a dar pelea". Remarcó la importancia de trabajar juntos y de que todos "se arremanguen" por el país. Destacó la importancia del trabajo en equipo y de las diferentes inauguraciones que ayudaron a que el sistema de salud no colapse. Sobre esto, agregó: "Lamentablemente, nos dejaron 40 mil argentinos y argentinas. Pero tenemos la tranquilidad de que ninguno se quedó sin atención médica. Todos los que necesitaron ser atendidos, lo fueron. Lo que hicimos, sirvió".

Al mismo tiempo, destacó lo realizado con las personas mayores y las promesas realizadas antes de las elecciones: "Pudimos cumplir la promesa de que los jubilados no iba a ver caer sus ingresos. Intentamos que la inflación no les gane. Y lo logramos. El otro día observamos que las dos mayores paritarias la tuvieron los trabajadores de azúcar y los jubilados. En medio de semejante crisis, pudimos ir cumpliendo promesas de campaña". Y sumó, palpitando lo que será el debate del Aborto Legal, Seguro y Gratuito: "Le dijimos a las mujeres que íbamos a trabajar en la ampliación de derechos. Creamos un ministerio y seguimos trabajando".

En la misma línea, el máximo mandatario de la Nación apuntó fuertemente contra la oposición que continúa disparando munición pesada en un momento de crisis mundial: "Tenemos compromiso con el pueblo y no vamos a ceder. Ahora vamos a ponernos a trabajar para vacunar a todos y a todas. Estamos trabajando para lograr eso. Veo páginas que se escriben preguntándose por qué contratamos la vacuna rusa solamente... Es falso. Contratamos la de Oxford y la de Covax. Esperamos contratar también la de Pfizer si accede". Y disparó: "Escuché a decir a alguien que, detrás de todo esto, había un acto de corrupción. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la Aduana. Eso era corrupción y no lo escuché al presidente del radicalismo hablar de esa corrupción. Presidente Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera porque nosotros no le robamos a la gente".

Por último, Alberto Fernández expresó que "poco a poco está terminando esta pesadilla horrible que fue el 2020" y agregó: "Estuvimos presentes, cuidando al trabajo de los que trabajan, para eso llegamos. Eso hicimos y así vamos a seguir trabajando, hay deudas pendientes y las vamos a ir cumpliendo". Mientras que cerró, ante los aplausos de los presentes: "Vamos a poner a la Argentina de pie, a reconstruir este país porque a fin de cuentas todavía está pendiente la Argentina que nos merecemos".