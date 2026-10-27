Frente al avance de El Niño, el Gobierno paralizó el 62% de las obras hídricas

En vísperas de un fenómeno de El Niño de inédita magnitud para el último trimestre de 2026, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la ejecución de infraestructura para prevenir inundaciones se encuentra prácticamente paralizada. De un total de 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), 15 fueron canceladas o suspendidas, lo que representa el 62,5% de los proyectos previstos para mitigar desastres climáticos.

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Los emprendimientos frenados concentran contratos por $144.818 millones, equivalentes al 39,7% del presupuesto total de la cartera. En tanto, las 8 obras que continúan en ejecución suman $219.573 millones, aunque registran niveles de avance marcadamente bajos que en ningún caso superan el 36%.

Durante la gestión nacional iniciada en 2024, entre enero de ese año y mayo de 2026, el Fondo recibió $611.667 millones a valores constantes de 2026, pero solo destinó a trabajos de infraestructura $140.971 millones. Esto implica que de cada 100 pesos ingresados al fideicomiso —financiado con el 4,31% del impuesto a los combustibles—, apenas 23 pesos se transformaron en obras.

En contraste con los años 2022 y 2023, cuando el pago de proyectos superó el 100% de la recaudación anual, el ritmo de inversión cayó drásticamente: en 2024 se pagó solo el 12% de los recursos ingresados, en 2025 el 22% y en los primeros cinco meses de 2026 el 39%.

Desvío de fondos a instrumentos financieros

En lugar de canalizar los recursos hacia la infraestructura de contención, el análisis económico señala que el 85,5% de los fondos disponibles fue volcado al mercado financiero. Al 1º de junio de 2026, el FFIH mantenía $339.993 millones invertidos, de los cuales $290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP).

El impacto de esta estrategia queda expuesto en el flujo operativo entre enero y mayo de 2026, período en el que los intereses cobrados por las LECAP ($59.747 millones) resultaron prácticamente iguales a la totalidad del dinero abonado por la ejecución de obras ($61.082 millones).

Esta parálisis técnica afecta a proyectos estratégicos a escala regional y municipal. Entre las iniciativas afectadas destaca el Acueducto San Javier–Tostado en la provincia de Santa Fe, interrumpido mediante un acuerdo de neutralización pese a contar con un 90% de avance físico acumulado. De manera similar, la ampliación de la cuenca del Río Salado en la provincia de Buenos Aires —proyecto que absorbe el 45% del monto total de la cartera— muestra avances nulos o mínimos en sus tres subtramos, con valores de 0%, 6,7% y 18,8%.

Asimismo, los sistemas clave para la prevención e información meteorológica registran un desarrollo deficiente: el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos acumula un 32% de ejecución y la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas alcanza apenas un 11%.