El Niño: Tucumán invierte en obras hídricas para prevenir inundaciones y diseña su programa de intervención

El Gobierno de Tucumán avanza con un conjunto de obras de infraestructura hídrica para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las precipitaciones durante la próxima temporada de lluvias generadas, mayormente, por el fenómeno de El Niño. El Plan Integral de Prevención Hídrica alcanzó un nivel de ejecución de entre el 85% y el 90%, con el objetivo de completar los trabajos durante la primera quincena de noviembre.

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El programa, anteriormente conocido como Plan Prelluvia, contempla intervenciones en distintos puntos de la provincia, con tareas de limpieza y mantenimiento de canales, encauzamiento de ríos, construcción de defensas y mejoras en los sistemas de drenaje. Para su ejecución, se utilizaron más de 15.000 horas de maquinaria, en un operativo que involucra al Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección Provincial de Vialidad, en coordinación con otras áreas del Estado.

En diálogo con América Tucumán, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó que las tareas buscan anticiparse a los períodos de mayores precipitaciones y mejorar la capacidad de respuesta del sistema hídrico provincial. Las intervenciones abarcan tanto zonas urbanas como sectores rurales, donde el mantenimiento de cauces y canales resulta clave para evitar desbordes y daños sobre caminos e infraestructura.

Limpieza de canales y trabajos en ríos de toda la provincia

Una parte central del plan está destinada a recuperar la capacidad de conducción del agua mediante la limpieza de canales y el acondicionamiento de cauces. Las tareas incluyen el retiro de sedimentos y residuos acumulados, además de trabajos de encauzamiento y protección de márgenes en sectores considerados vulnerables.

La Dirección Provincial del Agua desarrolla intervenciones en diferentes cuencas y cursos de agua, entre ellos los ríos Salí, Marapa, Caínzo, Medina y Chirimayo, además de distintos canales del territorio provincial. El objetivo es facilitar el escurrimiento durante las lluvias intensas y reducir el riesgo de que el agua avance sobre zonas pobladas o afecte la circulación.

En el Canal Sur también se realizaron trabajos de mantenimiento. Durante 2026 se retiraron más de 10.000 metros cúbicos de material, en el marco de las acciones destinadas a mejorar el funcionamiento de uno de los sistemas de drenaje relevantes para el área metropolitana.

Las intervenciones incluyen, además, la construcción y el refuerzo de defensas en las márgenes de algunos cursos de agua, con estructuras de protección y gaviones. A esto se suman trabajos sobre alcantarillas y cruces de rutas, entre ellos sectores de las rutas nacionales 157 y 38, en las inmediaciones de Rumipunco, donde las mejoras buscan garantizar el paso del agua y preservar la infraestructura vial.

Obras de desagüe para reducir anegamientos en San Miguel de Tucumán

En paralelo al plan provincial, el Gobierno de Tucumán a cargo de Osvaldo Jaldo trabaja en conjunto con el municipio de San Miguel de Tucumán en proyectos de desagüe para mejorar el drenaje pluvial en barrios que registran dificultades durante las lluvias.

Una de las principales intervenciones se concentra en el sector sur de la capital. La obra comprende la ejecución de 3,9 kilómetros de canales y la construcción de cinco alcantarillas, con una inversión superior a los $1.358 millones, financiada en partes iguales por la Provincia y el municipio.

El proyecto apunta a mejorar la evacuación del agua y reducir los anegamientos en 17 barrios, donde viven aproximadamente 20.000 familias. Los trabajos fueron ejecutados en un plazo de seis meses y forman parte de una estrategia de infraestructura para ampliar la capacidad de drenaje de la ciudad.

La coordinación entre ambas administraciones permite avanzar con obras que requieren intervenciones complementarias sobre canales, calles y cruces de agua. De esta manera, el plan combina las tareas de mantenimiento de los sistemas existentes con la construcción de nueva infraestructura para atender los problemas de escurrimiento en sectores urbanos.

El sistema de desagüe del noreste y la intervención en nuevos barrios

Financiado conjuntamente por el Gobierno de Osvaldo Jaldo y el municipio capitalino con una inversión superior a los $1.543 millones, contempla un plazo de ejecución de entre cinco y seis meses para optimizar el drenaje en sectores como Las Margaritas, SITRAVI, Villa 9 de Julio y 11 de Febrero.

La obra incluye canales, alcantarillas, cordón cuneta y perfilado de calles, basados en relevamientos técnicos con tecnología LIDAR que permitirán reducir en un 60% el agua que ingresa al barrio Las Margaritas. Estas tareas se integran a los trabajos de limpieza y mantenimiento en otros puntos de la capital para incrementar la capacidad de evacuación ante precipitaciones intensas.

Esta infraestructura forma parte del Plan Integral de Prevención Hídrica, cuyo objetivo es completar las intervenciones prioritarias, como defensas y encauzamientos, antes de la temporada de precipitaciones más fuertes. La estrategia combina la infraestructura con la prevención operativa mediante el monitoreo constante de cursos de agua, la preparación de protocolos de emergencia y el seguimiento de alertas meteorológicas.