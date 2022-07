Durañona expuso a Vidal: "Acá hay un intendente que fue discriminado"

A través de Twitter, el senador bonaerense desminitió a la diputada que afirmó que cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires no les negó fondos para obras a los mandatarios locales de la oposición.

El senador bonaerense del Frente de Todos Francisco "Paco" Durañona expuso a la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, que había asegurado que durante su gestión como gobernadora de la provincia de Buenos Aires no se discriminó a intendentes del peronismo.

En el programa Animales Sueltos, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires afirmó que durante su gestión como gobernadora de la provincia de Buenos Aires no discriminó a los intendentes opositores en el reparto de fondos para obras.

"Andá a preguntarle a todos los intendentes opositores a mi gobierno si alguna vez los discriminé. Yo a las obras las repartía por coeficiente de Coparticipación Municipal", afirmó Vidal.

En ese marco, la diputada reiteró: "Todos los intendentes de toda la Provincia hicieron obras durante mi gestión. No hay uno que pueda decir que yo no le dí fondos para obras".

Vía Twitter, Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco durante la gestión de Vidal, recogió el guante y apuntó contra la ex jefa provincial, a la que acusó de no bajarle fondos a su distrito. "Acá hay uno", lanzó, en referencia a la alusión a los jefes comunales discriminados.

"Discriminaste a San Antonio de Areco por ser opositor, diste de baja un nuevo hospital y frenaste obras para evitar inundaciones y de cloacas para una localidad", lanzó el senador provincial kirchnerista.

Kicillof reactivará obras de viviendas paralizadas por Vidal

"El mandato del gobernador Axel Kicillof es no dejar obras sin terminar en la provincia", señaló el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, tras la firma de un acta para reactivar una obra de 25 viviendas en el municipio de Junín paralizadas durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2019.

"Trabajamos para llevar soluciones a las familias que necesitan de la presencia del Estado", dijo Simone y destacó que también se trabaja "en la construcción de otras casas para atender la demanda en todos los distritos". La reactivación de obras paralizadas es una política pública que se enmarca en el Plan de transformación provincial impulsado por Kicillof.

La obra reactivada fue adherida al sistema de Unidades de Viviendas (UVIs), herramienta de actualización que implementa la cartera de Hábitat y Desarrollo Urbano para evitar que las obras se frenen por desajuste en los montos asignados y los valores del mercado.