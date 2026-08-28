Fracasó la reunión que define la suba del salario mínimo y el Gobierno volvió a cargar contra los sindicatos 

El gobierno nacional se pronunció luego de que fracasara la reunión del Consejo del Salario de este viernes y defendió la modalidad de reunión virtual pese a que la CGT y las CTA hayan cuestionado el encuentro a distancia.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, señaló que “con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la transparencia y mantener un ámbito de diálogo ordenado entre todas las partes, las reuniones del Consejo fueron convocadas bajo modalidad virtual”.

Al Gobierno le gusta el home office

El documento oficial explicó que “esta metodología permite que los encuentros queden debidamente registrados y grabados, garantizando transparencia, trazabilidad, claridad y la presencia virtual a las partes desde cualquier punto del país respecto de las posiciones expresadas”.

En una respuesta a los sindicatos, que expresaron su queja sobre esta forma de reunión, precisó: “algunas de las partes objetaron esta modalidad y decidieron no participar de la reunión plenaria, retirándose del proceso de deliberación”.

Marcó que “resulta llamativo que se cuestione una herramienta cuyo principal objetivo es precisamente garantizar mayor transparencia y dejar constancia de todo lo debatido en el ámbito del Consejo”.

Por otra parte, aclaró que “más allá de esta decisión tanto la Secretaría de Trabajo y Empleo como el Ministerio de Capital Humano continuarán promoviendo el diálogo entre todos los sectores”.

Para concluir, se refirió a la reunión de hoy que fracasó: “Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes en el marco del Consejo del Salario Mínimo, el Gobierno nacional procederá a laudar conforme a las facultades y mecanismos previstos para estos casos”.

El Gobierno definirá por su cuenta el nuevo monto

El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno. Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.

A la fecha, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $ 376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.

Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.

La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.