Randazzo pidió "jubilar a Macri y a Cristina"

Para Randazzo, los dos ex presidentes son parte "del problema del país". Además pidió formar un espacio que termine con la grieta

El diputado nacional de Identidad Bonaerense, Florencio Randazzo, pidió "jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri", argumentando que ambos políticos "son parte del problema" del país. "Creo que tenemos que trabajar para conformar una alianza que termine con la grieta. Yo lo digo con respeto, la síntesis sería que debemos jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. La Argentina tiene que tener una mirada hacia el futuro, entonces debemos construir un espacio diferente y ahí también una reflexión final", dijo el diputado nacional en declaraciones televisivas.

El diputado que en la última elección consiguió solo tres bancas para su espacio, pidió conformar un espacio "que termine con la grieta" y en ese sentido volvió a insistir con la idea de "dar de baja definitivamente a Macri y Cristina".

Consultado sobre la difícil convivencia en el Gobierno entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, el ex ministro de Interior dijo que ellos "están entretenidos en cuestiones absolutamente menores que poco le importan al hombre común". Y agregó: "La Argentina este año va a tener un nivel de inflación que no tuvo en los últimos 30 años, seguramente cercano al 80%. Vemos cómo el sector productivo tiene inconvenientes importantes, hoy con el abastecimiento de gasoil. Es decir, hay una cantidad de problemas enormes, enormes, que realmente deberían consumir la mayor cantidad de tiempo, tanto del Presidente como de la vicepresidenta y acciones y aquellos que tienen un responsable de gestión", sostuvo el ex ministro.

Consultado por la escalada inflacionaria en el país, Randazzo lo atribuyó a un problema político, no económico, y opinó que lo que falta es "autoridad política". Para el ex ministro del Interior, Argentina tiene hoy un régimen "vicepresidencialista" donde el presidente se ubica en la posición de delegado de Fernández de Kirchner. "Me parece que hay un problema político grave que requiere de toma de decisiones", opinó Randazzo.

Fulminante, el diputado peronista opositor aseguró que si este no es el peor gobierno desde la vuelta de la democracia, como había asegurado la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, "le pega en el palo". "Tienen posibilidades de que finalmente, en este año y medio largo que les queda, mejorar. Ahora todo indicaría que eso no va a ser así. Lamentablemente, cuando uno habla de los resultados del gobierno, digamos, siento una enorme frustración porque finalmente vivimos todos en este país. No es lo que yo deseo, pero es un gobierno realmente que tiene un montón de asignaturas pendientes", concluyó.