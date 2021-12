Randazzo dijo que el Impuesto a las Grandes Fortunas perjudica a los trabajadores

El flamante diputado electo dijo que el gravamen "termina cayendo en el trabajador". "No se trata de aumentar impuestos, la presión fiscal de la Argentina hace que el crecimiento sea inviable", concluyó.

El diputado nacional electo por Vamos con Vos, Florencio Randazzo, consideró que no es necesario renovar el Impuesto a las Grandes Fortunas porque "termina cayendo en el trabajador". "No se trata de aumentar impuestos, la presión fiscal de la Argentina hace que el crecimiento sea inviable", concluyó.

Sobre los proyectos de ley que seguramente tenga que votar una vez que asuma, se mostró en contra de la Ley de Envases y declaró que "tenemos que tener políticas más inteligentes, yo no voy a votar ningún aumento de impuestos".

Asimismo, habló de cuál será su rol cuando asuma el próximo 10 de diciembre, planteó sus quejas sobre la polarización entre el oficialismo y oposición, y sostuvo que no piensa que "el Gobierno prefiera que la banca la ocupe yo en vez de Espert", en referencia a la disputa que hubo por una banca entre el tercero de la lista de Avanza Libertad, Hugo Bontempo, y él, que resulto electo.

"No creo que el Frente de Todos haya festejado mi entrada al Congreso", sentenció el ex ministro del Interior en diálogo con Ahora Dicen, por FM Futurock. "Tenía confianza en que entraba, sabíamos por la proyección que nos iban a sobrar votos", agregó sobre el 4,37% obtenido en las elecciones legislativas de noviembre.

Randazzo reiteró su descontento por el impacto que tiene la "grieta" en el sistema político argentino, y manifestó que "la polarización de las fuerzas políticas apelan a silenciarte, no nos deja discutir las cosas importantes". A su vez, expresó que no tiene "ni jefa ni jefe" y que "hay una gran parte del peronismo que no se debe sentir representado por este Gobierno".

En esa línea, agregó: "Yo no tengo precio, estamos hartos de la polarización que termina siendo un negocio de estas dos facciones que de diferente modo nos condenaron a los mismos resultados".

Y sobre el futuro de su espacio y la posibilidad de sumarse a una interna del peronismo como deslizó el presidente Alberto Fernández, dijo que si bien "falta mucho tiempo para 2023", en el Frente de Todos "no son creíbles" porque "nunca permitieron una PASO peronista amplia". "Deberían estar más preocupados por los problemas del país", añadió.