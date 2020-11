Aborto, reforma previsional y deuda: los mejores discursos de Pino Solanas

Cineasta, ex diputado nacional, ex senador y principal referente de la agrupación Proyecto Sur que integra el Frente de Todos. La muerte de Fernando "Pino" Solanas conmocionó a distintos sectores del arco político y también de la cultura argentina. El embajador argentino ante la Unesco había dado positivo en coronavirus y estaba internado en un hospital de París. Finalmente, falleció esta madrugada.

Su actuación política estuvo dominada por algunos temas que militaba puntualmente, como la defensa del medio ambiente y la deuda externa argentina. También se convirtió en un referente en la lucha por la legalización del aborto en Argentina. Aquí algunos de sus discursos más importantes a lo largo de su carrera política.

Aborto legal

Pino Solanas dio un encendido discurso el 18 de agosto de 2018, cuando en la Cámara alta se debatía el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En 18 minutos, el líder del Proyecto Sur contó la experiencia que vivió cuando una novia de su juventud quedó embarazada y estuvo al borde de la muerte tras realizarse un aborto y destacó el empuje del movimiento feminista, que afuera del Congreso seguía el tratamiento parlamentario.

"Hoy no es una derrota, se lo digo a las chicas que están afuera. Es un triunfo monumental. Hemos logrado colocar el tema en el debate nacional", remarcó y, una vez que se supo el "no" a la legalización, agregó: "Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. Bravo chicas, han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa esta noche tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie. Si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley, habrá ley contra viento y marea".

Deuda externa

El 3 de noviembre de 2017, Fernando “Pino” Solanas cuestionó al ex Jefe de Gabinete Marcos Peña durante su informe de gestión.

“Queremos respuestas a los interrogantes que todavía no fueron contestados en estos dos años de gestión. Es sorprendente el silencio oficial sobre la toma de deuda como salida para financiar los agujeros del deficit fiscal. Esta deuda la están transfiriendo a las generaciones futuras. Hemos vuelto a ser territorio de los capitales golondrinas que vienen a timbear a nuestro país y se van. ¿A alguno de ustedes le tembló el pulso cuando endeudaron nuestro país por 100 años?”, interpeló Solanas.

Reforma previsional

El 29 de noviembre de 2017, Pino Solanas se mostró en contra de la reforma previsional que planteó el gobierno de Mauricio Macri: "Macri gobierna a espaldas de los jubilados".

El senador nacional por CABA consideró que estaban sesionando "de espaldas a la realidad el país, a la plaza" y dijo que se trataba de "un país y un Gobierno sordo". "Por momentos parece que estamos ante una nueva patrulla del desierto desorientada y perdida y que lo único que atina es volver a las formulas de ajuste", sostuvo Solanas en su momento.