Mariano Macri se mete de lleno en 4 causas que preocupan al ex presidente

El menor de los hermanos Macri buscar ser querellante en las causas Correo, Parques Eólicos, Peajes y lavado y evasión vinculada al blanqueo. Denuncia que no le dejan ver los papeles de las empresas de las que es accionista. El rol de Gianfranco y Mauricio Macri.

“Soy uno de los accionistas mayoritarios de SOCMA AMERICANA S.A., firma que, como resulta ya públicamente conocido, es comandada en los hechos, en forma irregular, por mi hermano, Mauricio Macri”. Así se presenta Mariano Macri, el menor de los hijos de Franco, en los escritos que presentó en 4 causas judiciales que involucran al ex presidente: Parques Eólicos, Correo, Peajes y lavado de dinero y evasión a través del blanqueo. Mariano, que ya denunció el vaciamiento de las empresas familiares y les envió cartas documento a sus familiares para que le dejen ver los papeles de la empresa de la que es accionista, pide ahora ser querellante en esos expedientes que apuntan a sus hermanos Mauricio y Gianfranco.

Estas presentaciones no son nimias: Mariano Macri no es un extraño, es un socio familiar que denuncia irregularidades en las sociedades Macri que lo perjudican como accionista a la vez que revelan que sus hermanos digitan los negocios por fuera del marco legal.

El menor de los Macri se presentó en 4 causas donde plantea que, como accionista de Socma, se puso en riesgo su patrimonio por maniobras de sus hermanos Mauricio y Gianfranco. Son:

Correo Argentino. No es la causa comercial por la deuda sino la causa penal que tramita en Comodoro Py en manos del juez Ariel Lijo. El expediente data de febrero del 2017, pero en más de 5 años Lijo ni siquiera llamó a indagatoria al ex presidente Macri por el intento de condonarle la deuda a su familia. Mariano Macri ya pidió ser querellante en este expediente para poder pedir medidas y acceder a la información. El juez Lijo no le contestó. Ahora insiste en que le informen, como accionista de la empresa, el estado de la causa y le permitan leer el expediente. Parques Eólicos. Se trata de la compra de 6 parques eólicos licitados por Macri como presidente y comprados por la familia Macri a través de empresas controladas desde Luxemburgo y luego revendidos con una ganancia de 70 millones de dólares, todo por fuera de los libros de Socma Americana. Le ocultaron los papeles de la empresa y de esa transacción. Peajes. Quiere saber como fue la operación de venta de Autopistas del Sol que, denuncia, se hizo un 44% por debajo del valor de mercado. También le ocultaron los papeles de la empresa y de esa transacción. Lavado de dinero y evasión. Quiere saber de donde salieron los 35 millones de dólares que Gianfranco Macri ingresó al blanqueo ejecutado por su hermano Mauricio. Ya hay una investigación de la AFIP porque parte de ese dinero estaba a nombre de Alicia Blanco Villegas, madre de los 3, y la propia ley del macrismo prohibía blanquear a los progenitores de los funcionarios.

El menor de los Macri quiere ser querellante en todas estas investigaciones, dado que su familia no le permite el acceso a los papeles de las empresas de la que es accionista.

Correo

Es el caso que más preocupa a Macri. La prueba la dio, una vez más, el propio ex presidente, que en su último raid televisivo volvió a apuntar contra la fiscala Gabriela Boquin, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y el titular de la Inspección de Justicia Ricardo Nissen, los funcionarios públicos que intervienen en la causa por la multimillonaria deuda que tienen con el Estado y más de 700 acreedores y que lleva más de 20 años en el fuero Comercial.

Pero Mariano Macri no quiere intervenir en esa sino en la causa penal que está en Comodoro Py, cuyos tiempos administra el juez Lijo. Ya pidió ser querellante el 30 de septiembre de 2021, hace 8 meses. Pero Lijo no le respondió. El juez se toma sus tiempos, como los más de 5 años que lleva sin siquiera citar a indagatoria al ex presidente Macri.

El menor de los Macri ahora insiste en que le dejen ver el expediente y le pide al juez Lijo que incorpore nuevas pruebas. Son las que informó El Destape, vinculadas a que la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que vela por el buen funcionamiento de las sociedades, declaró irregular e ineficaz la última asamblea de accionistas de Socma, la firma de la familia Macri. El motivo es, tal como también informó este medio, que manipularon el acta de la Asamblea y no incluyeron los planteos de Mariano Macri, el menor de los hijos de Franco, respecto al vaciamiento de la empresa, el caso Correo Argentino e incluso el nombramiento de un muerto para controlar las cuentas de la sociedad.

En esa asamblea de accionistas Mariano Macri presentó una moción para que Socma, como accionista controlante de Correo, se presente como querellante en la causa penal “a los fines de esclarecer el obrar de su empresa controlada, la responsabilidad del Directorio y CEO de la empresa hoy fallida”. Dejaron eso afuera del acta de la asamblea y, obviamente, no se votó.

En un segundo escrito que presentó ante el juez Lijo, el menor de los Macri plantea que “los hechos investigados se relacionan con la posible administración infiel y vaciamiento de aquella firma y de que, en principio, esa administración -por parte de algunos de los accionistas y Directores- habría originado un perjuicio a la administración pública, no puede descartarse respecto que esas mismas conductas fraudulentas hubieran importado un perjuicio para el suscripto y para los restantes accionistas de SOCMA AMERICANA S.A”.

También avisó que quiere “aportar mayores elemento de convicción a la presente investigación a efectos de dilucidar los hechos habrían sido desplegadas en el seno de una sociedad comercial controlada por aquella en la que soy accionista - pero se me ha mantenido fraudulentamente al margen de la administración-, todo ello, con finalidad de defraudar al patrimonio público, como así también el mío propio”.

Parques Eólicos

En enero Mariano Macri envió cartas documento a sus familiares para que le permitan revisar los papeles de la compra y los contratos de venta de los parques eólicos Loma Blanca I, II, II, III y IV y Miramar. Nunca le contestaron.

¿Como se orquestó ese negociado? El gobierno de CFK había licitado 4 parques eólicos que se los quedó la empresa Isolux, vinculada a otros negocios del macrismo como el Paseo del Bajo. Isolux suele actuar como pantalla de otros negocios y sólo puso en marcha uno de los 4 que ganó. Cuando Macri asumió licitó otros dos parques que también los ganó Isolux. La familia Macri utilizó dos empresas, Sidsel y Sideli, para comprar los 6 parques que tenía Isolux. Las empresas estaban controladas a su vez desde Luxemburgo, una guarida fiscal. Finalmente los Macri vendieron de nuevo los parques eólicos con una ganancia de casi 70 millones de dólares.

La cuestión es que todo eso no quedó asentado en los libros societarios de Socma Americana. Mariano Macri sospecha que “se habría recurrido a un entramado societario destinado a ocultar los verdaderos compradores, el orgen de los fondos utilizados para la operación y que el monto por el cual se dejó asentada la operación en los libros societarios, además de pretender el ocultamiento de los verdaderos beneficiarios de la operación, genera un grave perjuicio a SOCMA Americana SA y, en particular”, a él.

El caso está en manos del juez Marcelo Martínez Di Giorgi.

Lavado

Mariano Macri también quiere saber de donde salieron los 35 millones de dólares que Gianfranco declaró en la amnistía fiscal que ejecutó su hermano Mauricio. Según la denuncia del diputado Tailhade, Gianfranco se acogió al blanqueo al declarar como propio un fideicomiso llamado Quiñel Trust, creado en el 2000 en el Principado de Liechtenstein, una guarida fiscal. La AFIP ya puso el ojo en esa transacción, ya que esa sociedad figura a nombre de la madres de los 3 hermanos, Alicia Blanco Villegas, y la propia ley promulgada por el macrismo prohibía el blanqueo por parte de los progenitores de los funcionarios públicos, no así de los hermanos. La sospecha (y más que sospecha) es que Gianfranco blanqueó dinero de su madre, lo que viola la ley armada por su hermano Mauricio.

Mariano Macri presentó en esta causa, que también maneja el juez Lijo, y pidió ser querellante.

En su presentación en esta causa, Mariano Macri dice que le resulta de “especial interés” ya que “no puede descartarse que aquellos ‘fondos’ irregularmente ‘blanqueados’ no se correspondan con el producido del grupo societario en el que participo y que éste pudiera haber sido uno de los ‘canales’ utilizados por mis hermanos Mauricio y Gianfranco Macri para vaciar el patrimonio empresario común llevando posteriormente a cabo maniobras como las descriptas tendientes a disimular el verdadero origen de esos fondos”. En síntesis: Mariano Macri sospecha que blanquearon dinero que sacaron en negro de las empresas de las que es accionista pero sin avisarle.

“Las maniobras denunciadas por Rodolfo Tailhade, podrían resultar directamente conectadas con la fuga y pretenso ocultamiento/lavado de dinero de titularidad de la firma SOCMA AMERICANA S.A. de la que resulto ser accionista, conjuntamente con mis hermanos y, respecto de la cual me mantienen, desde hace tiempo, aislado de su conducción y absolutamente desinformado de su giro comercial y las decisiones sobre la empresa, pese a los reiterados esfuerzos y pedidos de información a través de los canales correspondientes”, insiste el escrito al que accedió El Destape.

Peajes

Mariano Macri también quiere intervenir en la causa Peajes. En enero también intimó a sus parientes a que le den libre acceso a los papeles donde consta la venta de la participación de Socma en Autopistas del Sol a la sociedad Natal Inversiones en mayo de 2017. La venta, según informaron, fue por 19,7 millones de pesos. Al revés de lo que denuncia Mariano Macri, en ese momento hubo una denuncia de Margarita Stolbizar contra el entonces presidente Macri porque dispuso varios aumentos de los peajes, eso coincidió con que la empresa saneó sus deudas y repartió 360 millones de pesos entre sus accionistas y las acciones aumentaron un 394%. Con ese precio inflado vendieron, pero Mariano Macri dice que incluso eso estuvo por debajo de su valor de mercado.

“Soy uno de los accionistas mayoritarios de SOCMA AMERICANA S.A. firma controlante de SIDECO AMERICANA S.A. firma a través de la que, ‘SOCMA’ vendió su participación en el capital social de otra sociedad que resulta investigada en autos, a saber: AUTOPISTAS DEL SOL S. A.”, dice el escrito al que accedió El Destape. Y agrega: “el precio pagado estuvo un 44% por debajo del valor de mercado al momento de acordarse la operación y que quien aparece formalmente como la parte ‘compradora’ es una sociedad sin recursos económicos, ni capacidad financiera y sin experiencia en el rubro peajes”.

“Se llevó adelante una maniobra defraudatoria recurriendo a la conformación de un entramado societario destinado a ocultar los verdaderos compradores, el origen de los fondos utilizados en la operación y que el monto por cual se concretó la misma, genera un grave perjuicio a SOCMA AMERICANA S.A. y, en particular, al suscripto como accionista de aquella”, dice Mariano Macri.

El expediente está en el juzgado N 6 de Comodoro Py, hoy vacante tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y subrogado por el juez Daniel Rafecas.

No es la única maniobra vinculada a los peajes. El Destape reveló que el ex presidente Macri renovó las concesiones de los peajes del acceso Oeste y Norte hasta el 2030 a sus ex socios de la multinacional Abertis con una ganancia garantizada de 746 millones de dólares, para lo cuál dolarizaron las tarifas y establecieron una serie de cláusulas leoninas que incluso dejaron abierta la puerta para nuevos juicios contra el Estado.