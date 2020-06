Vicentin: la explicación de Graciana Peñafort que elogió Alberto Fernández

Alberto Fernández demostró su disconformidad con el fallo que restituyó la administración de Vicentin a sus directivos. La decisión fue tomada por el juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, que estableció que "los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados".

En un hilo de Twitter, Graciana Peñafort dio una detallada explicación sobre la sentencia dictada por Lorenzini y consideró que es un "escándalo en términos jurídicos" y "un escándalo para el Poder Judicial": "Con este tipo de sentencias de nuevo, los poderosos de la Argentina consiguen impunidad y los acreedores solo indiferencia", sostuvo la abogada".

Alberto Fernández felicitó la descripción realizada por Peñafort y demostró su postura con respecto al fallo."Debo admitir que vale la pena leer este análisis de Graciana Peñafort para poder entender mejor cómo pasan las cosas que pasan en nuestra Argentina. Buscando soluciones mejores, uno puede encontrarse con resoluciones peores".

Mirá la explicación completa

1. Hablemos de Vicentin, mas especificamente del "fallo" que salio esta tarde del juez del concurso que esta tramitando en Reconquista, Pcia de Santa Fe. SPOILER ALERT: considero que el fallo viene bastante falladito.

Pero analicemos un poco.

2. La sentencia la dicta el juez como respuesta a un presentacion que hicieron los accionistas de Vicentin. En dicha presentaciónn los accionistas solicitaban: a) la inconstitucionalidad del DNU 522/2020, diciendo que su fundamentación era falsa

3. Añadiendo que el Poder Ejecutivo se extralimitaba en en sus facultades al dictar dicho decreto y que ademas interferia en las facultades del juez del concurso. Para no quedarse cortos y ya que estaban pedian tambien la inconstitucionalidad del art. 59 de la ley 21.499.

4. Puestos a pedir, aprovecharon para pedir una cautelar generica para que el juez ordenara la “reposición” de los peticionantes en sus cargos directivos, dentro de la sociedad concursada..."

Y antes de meternos en el fallo falladito, es importante recordar algunas cosas

5. Lo primero a recordar es que Vicentin es una de las empresas cerealeras mas importante del pais. En terminos futbolisticos es una de las "cinco grandes". Esa empresa gigantesca ademas esta en cesación de pagos, es decir que hay un monton de gente que debia cobrar dinero

6. que les debia Vicentin y no lo cobro. Para ponerle numeros 1.895 personas (físicas y jurídicas) por compra de granos; a 586 por bienes y servicios; a 37 entidades financieras; a 19 organismos fiscales y aduaneros; a 98 accionistas y a tres sociedades vinculadas.

7. El monto total de la deuda de Vicentin es de 99.345,2 millones de pesos. El dato es del concurso, conforme los documentos de febrero de este año. Entre otras cosas, parte de esa deuda es con el Banco Nación a quien le debe 18.162,3 millones de pesos.

8. Con un detalle, en el ultimo mes del gobierno macrista Vicentin recibio el banco Nación 1 credito por dia. Si, uno por dia. Eso hasta el 10 de diciembre, que asumio @alferdez .Dos meses despues la empresa que no habia usado ese dinero para pagar deudas se presentó en concurso.

9. ¿En que uso el dinero Vicentin sino lo uso para pagar sus deudas? Gran misterio. El gobierno argentino sospecha que Vicentin habría remitido buena parte del dinero al exterior, en una maniobra defraudatoria usando sociedades en el extranjero.

10. Por eso mismo la UIF denuncio a la empresa , y a Gonzalez Fraga y a Mauricio Macri. Por haber llevado adelante una maniobra defraudatoria. El mecanismo era muy facil, Vicentin Argentina se endeudaba y firmaba los contratos con los productores argentinos.

11. Pero quien cobraba las ventas y recibia el dinero era una Vicentin Extranjera, que claramente no devolvia el dinero a los argentinos. Veremos que resulta de esa investigacion, pero volvamos al concurso. Vicentin Arggentina dijo, ya no puedo pagar y se abrio el concurso

12. Y dejenme decirles, los concursos y las quiebras son la mejor maner de no cobrar un peso. ¿Y como hacen para pagarte si la empresa concursada no tiene dinero? Facil, van vendiendo los bienes, las maquinas, los galpones y todo lo que tenga la empresa. Eso se llama quiebra.

13. El resultado es que nadie cobra lo que le deben y los socios quedan liberados de la obligacion. Eso si, la empresa desaparece. Con cariño "Lola mento" .

Por eso el Estado decidio expropiar la empresa antes de que eso sucediera. Es decir antes que llegara la quiebra

14. y todo lo de valor de la empresa desapareciera. Y con una ventaja, además el dinero que le pagarian a los dueños de Vicentin por la expropiacion seria para los acreedores , porque la empresa no podria sacarlo del pais. Solucion extrema, pero la unica posible.

15. Ademas, el Estado se quedaria con una participacion importante en una empresa estrategica, en un sector estrategico de la economia Argentina. Por eso decidió expropiarla. Y en el marco de la expropiación dicto el decreto 522/2020 que hacia uso de una ley argentina, la 21.499 https://t.co/eUFCkXuhh5

16. ¿que dice esa ley? que cuando por razones de utilidad publica sea necesario, se puede ocupar temporalmente una empresa.Y que esa ocupacion cuando es anormal, la debe decidir la autoridad administrativa.

¿Y quien es la maxima autoridad administrativa del pais? Art 99. inc. 1 https://t.co/3VOg9SQVwP

17. El gobierno de @alferdez dicto el decreto y comenzo la negociación con quienes le pedian que no expropiara la empresa. Pero nadie le trajo una solución. Eso so aprovecharon el tiempo para presentar el pedido ante el juez del concurso. Y salio el fallo falladito.

18. La sentencia es insolita. Primero el juez se declara incompetente para decidir sobre la constitucionalidad del decreto 522/20 y de la ley 21.499. Es decir que dice, "ameo yo no puedo decidir eso, vaya al fuero contencioso para ver que onda"

Y aca viene lo inexplicable...

19. Si el juez no puede decidir nisiquiera por encimita si el decreto y la ley es inconstitucional, entonces el Decreto es valido....pero no para este juez que sin declarar su inconstitucioanlidad , simplemente ordena DESOBEDECERLO! si, asi como lees.

20. El juez ordena que los dueños vuelvan a controlar la empresa!! y que los interventores se vuelvan "veedores". Me preguntaran en base a que norma?...la respuesta es asombrosa...en base a ninguna!! de hecho el juez no cita la norma que le permite hacer eso...porque no existe!

21. Pero hay mas...el juez no es el presidente de la nacion...Pero consideró eso apenas un detalle el juez...y decidio que el podia convertir a los interventores en veedores!!! Esa magia absurda de los jueces argentinos para hacer lo que no pueden hacer por la ley

22. Hay mas, dice el juez que dicta uan medida cautelar sin nombre ni norma porque existe peligro en la demora. Estaria bien que hubiese explicado cual seria ese peligror en la demora en que los dueños de Viventin no pudiesen manejar la empresa.

23. En mi humilde opinion, me parece infinitamente mas peligroso que a la empresa la sigan manejando los que la llevaron a la cesación de pagos y que tienen mas interes en borrar cualquier rastro sobre eventuales maniobras defraudatorias.

24. El juez del concurso, sin fundar en NADA... ni en en hechos ni en ley alguna .... omite consiederar que el es precisamente el juez del concurso, y le devuelve la administración de la empresa ...a los que dejaron de pagar !!!!

25. No conozco al juez, pero leo su sentencia y considero que además de un escandalo en terminos juridicos, es un bochorno para el poder Judicial. Y que con este tipo de sentencias de nuevo, los poderosos de la Argentina consiguen impunidad y los acreedores solo indiferencia."