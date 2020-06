Desde la UIA apoyaron la intervención de Vicentin y descartó una "venezuelización"

El dirigente de la Unión Industrial José Urtubey opinó sobre la expropiación de Vicentin y afirmó: "La decisión de intervenir Vicentin no está en línea con la venezuelización". "Es una frase desafortunada", consideró.

En diálogo con El Destape Radio, Urtubey aseveró: "El Estado no se queda con las joyas de la abuela, es una empresa en problemas". En este sentido, aseguró: "No me asusta la medida. No hay un plan generalizado de estatizaciones. Esto es un salvataje previsto por la Constitución".

"Los detalles de la extranjerización se discutirán en el Congreso y eso es saludable" , marcó el dirigente y pidió que "se involucren en entender cuáles fueron las consideraciones para la medida y, a partir de eso, dependerá del voto".

El proceso de intervención de Vicentin estará a cargo de Gabriel Delgado y Urtubey aseguró que "es un profesional sumamente destacado en la agroindustria". "No tiene antecedentes negativos de ningún tipo", expresó y destacó que se especializó en las mejores universidades del mundo.

Por otro lado, el dirigente de la UIA opinó sobre la extensión de la doble indemnización y dijo que "habrá que ver la profundidad de la pandemia". “Si logramos que la mayoría de las empresas sobrevivan será una cosa: la doble indemnización es un instrumento, pero no se puede tapar el sol con las manos", subrayó.