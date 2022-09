El sorpresivo mensaje de Esteban Bullrich desde su internación: "Dios no ha terminado"

El exsenador compartió una cita del activista estadonudense Rev Jesse Jackson. Sigue internado a causa de una neumonía.

El exsenador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, reapareció en la jornada de este viernes desde sus redes sociales mientras se mantiene internado en el Hospital Universitario Austral. Luego de haber ingresado el pasado miércoles 31 de agosto, a causa de una neumonía, el dirigente político se mantiene estable, despierto e interactuando con sus familiares.

Desde su cuenta oficial de Twitter, pasadas las 9 de la mañana, el exsenador de la oposición compartió una imagen donde se lee una frase del activista por los derechos civiles y pastor bautista estadounidense, Rev Jesse Jackson. "Mientras crezco y me desarrollo, sean pacientes, Dios no ha terminado su trabajo conmigo aún", reprodujo.

Al mismo tiempo, en la publicación, Bullrich se refirió a sí mismo: "Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel". Hasta el momento, el ex senador se mantiene internado en el Hospital Austral en tratamiento por la neumonía que lo afecta hace más de una semana y todavía no tiene fecha de alta.

El exlegislador padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa de tipo muscular que suele manifestar complicaciones y dificultades a nivel respiratorio. El pasado miércoles, según el parte médico, ingresó a terapia intensiva (donde se mantiene hasta el día de hoy) "para realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica". Por su parte, en el último comunicado de los médicos, expresaron que está "estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y se le ha retirado la sedación"; frente a esto, al encontrarse despierto, "interactúa con su familia".

La lucha de Esteban Bullrich por la ELA

A mediados de 2021, Esteban Bullrich anunció que sufre ELA, una enfermedad neurológica degenerativa potencialmente mortal que provoca la pérdida de fuerza muscular y de la coordinación, llegando a afectar a distintas áreas y órganos del cuerpo. Al poco tiempo de anunciar su diagnóstico, Esteban decidió abandonar su banca en el Congreso para evitar situaciones de estrés, dedicarse de lleno a disfrutar de su familia y usar sus energías para concientizar sobre el ELA.

El presidente Alberto Fernández le envió un cálido saludo vía Twitter al enterarse de su internación: "Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. ¡Fuerza Esteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia".