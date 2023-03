Con el foco en la sequía y el FMI: así será la bilateral de Alberto con Biden

Se reúnen este miércoles en la Casa Blanca, en Washington. El mandatario argentino espera instalar un debate sobre los problemas climáticos y sus repercusiones en el acuerdo. Hablarán a solas, luego habrá declaraciones a la prensa y después un encuentro entre las delegaciones, donde se sumará Massa.

El Gobierno y la Cancillería argentina terminan de pulir en Nueva York los últimos detalles del encuentro bilateral entre Alberto Fernández y Joe Biden en la Casa Blanca, en Washington. Será este martes. Según pudo averiguar El Destape, será primero a solas entre ambos, luego habrá declaraciones a la prensa y después un encuentro entre las delegaciones, donde se sumará el ministro de Economía, Sergio Massa. El Presidente argentino hará foco en la sequía que sufrió nuestro país debido a los problemas climáticos y cómo repercute ese hecho en el acuerdo con el FMI.

La reunión entre Fernández y Biden no arrancará antes del mediodía. El Departamento de Estado comunicó que se dará "tras la conclusión del primer día de la segunda Cumbre por la Democracia". Ambos celebrarán los 200 años de relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Argentina.

Los norteamericanos ya impusieron su agenda desde el comunicado con el cual anunciaron el encuentro. Allí, afirmaron que "discutirán cómo los Estados Unidos y Argentina pueden seguir asociándose para abordar los desafíos globales y continuar avanzando en áreas de interés nacional mutuo, incluidos los minerales críticos, el cambio climático, el espacio y la tecnología. También discutirán la cooperación económica, así como sus valores compartidos de inclusión, democracia y protección de los derechos humanos".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, el mandatario argentino llevará dos temas que está atados y le preocupan: la peor sequía en 60 años que vivió nuestro país y sus repercusiones en materia fiscal y financiera. Desde Casa Rosada consideran ques esta situación climática perjudica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Desde el Gobierno se apoyan en un artículo del FMI donde queda claro que puede haber revisión del acuerdo cuando el país sufriera situaciones exógenas. "Lo firmamos antes de la guerra y encima ahora nos pasa esto de la sequía, algo va a tener que cambiar", explicaron a El Destape desde el entorno presidencial. Según cifras del Gobierno, la sequía le hizo perder al país entre 15 mil y 20 mil millones de dólares.

¿Cuánto durará la reunión? Es un misterio aún. En la diplomacia argentina ponen como referencia a Lula da Silva, quien estuvo con Biden 90 minutos. Es lo que esperan para esta bilateral. Ese tiempo igualmente será dividido entre la reunión a solas de Fernández con Biden, las declaraciones a los periodistas y luego el encuentro entre delegaciones.

Cada país llevará su delegación, con ministros y funcionarios. Puede haber de primera línea o no. La presencia de Massa está confirmada. Aunque su espejo de Estados Unidos, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, no será de la partida, según adelantaron. Alberto podría sumar allí al Canciller Santiago Cafiero y a su portavoz, Gabriela Cerruti.

Para el Gobierno, "Biden valora su juego en la región y además es un pilar de la estabilidad, teniendo en cuenta las crisis en los países de Sudamérica", analiza una fuente del entorno presidencial en diálogo con El Destape.

Sobre la relación de Fernández con Estados Unidos, reflexiona esta misma persona desde las calles de Nueva York: "Alberto siempre le jugó bien a Biden, hasta cuando tuvo que putear a Trump lo hizo. Hubo diferencias en algunas cuestiones, obvio, pero Biden sabe que siempre le jugamos bien". Cuenta que Biden "sabe de las cuestiones económicas de nuestro país". Y analiza que "de alguna manera nos da la foto para que no se vaya todo a la mierda, porque sabe de que puede tener un socio en Argentina sin los problemas que tiene nuestros países hermanos". Y, por las dudas, aclara: "No es que Biden se hace albertista", afirmó entre risas.

Sabe Alberto Fernández que irá con reclamos de los que no se llevará soluciones inmediatas. "Nosotros no es que vamos, le planteamos esto a Biden y dice sí y ya está, solucionado". Y cuenta el ejemplo del reclamo sobre la arquitectura financiera global, que el mandatario pidió cambiar en la Cumbre Iberoamericana. "No podemos ir, entrar a la Casa Blanca y pedirle a Biden que paren de hacer burbujas financieras que explotan cada 15 años, porque ellos viven así. No podemos cambiar esa arquitectura. Pero sí podemos decirle cómo eso perjudica a nuestras economías", expresaron desde el riñón presidencial.