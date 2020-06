Se sumaron ocho nuevos detenidos y ya son 22

Tras confirmarse la orden de detención a 14 personas por parte del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, se conoció que hay ocho nuevos arrestos en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre los nuevos detenidos está el ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y a otros 21 acusados.

Los nuevos detenidos son:

-Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Varios espías contrato cumplido señalan como el coordinador de la banda dedicada al espionaje ilegal de dirigentes políticos. Ya había sido detenido por pedido del juez Juan Pablo Augé, en el marco de una de las dos causas judiciales por espionaje ilegal que tramitan en los tribunales de Lomas de Zamora

- Andrés Patricio Rodríguez, del Servicio Penitenciario.

-Gustavo Marcelo Ciccarelli, ex Policía Federal Argentina.

-Juan Carlos Rodríguez, integrante del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

-Diego Luis Dalmau Pereyra, ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

-Javier Esteban Bustos, Ex AFI, ex policía Federal, ex policía de la Ciudad.

-Jonathan Ezequiel Nievas, ex AFI, ex policía de la Ciudad y Federal.

-Martín Terra, ex agente de la AFI y ex pareja de Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli.

Villena detuvo además a los ex agentes de la AFI Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo, como parte de un total de 22 órdenes firmadas hoy.

Entre los detenidos hay ex agentes de la AFI, ex policías de la Ciudad de Buenos Aires y empleados del Gobierno porteño y del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, según las fuentes.

También quedó detenido a disposición de Villena el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa que investiga espionaje ilegal al instituto Patria, a cargo de otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.

Las órdenes de detención se libraron a primera hora de la mañana y durante la jornada se iniciarán las declaraciones indagatorias, informaron las fuentes. A medida que se concretaron los procedimientos los acusados fueron trasladados a la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal.