Majul habló de operaciones y de espías: así reaccionó ante la causa por espionaje ilegal

El periodista ultramacrista Luis Majul salió a despegarse de la causa por espionaje ilegal tras el apartamiento del juez de la causa y afirma sobre los espías: "No los conozco, no sé quiénes son".

La semana pasada se confirmó que la producción del programa La Cornisa que conduce Luis Majul se nutría de información de agentes de la AFi y el aparato del Estado macrista para hacer programas contra los Moyano.

Sin embargo, no está siendo investigado ni imputado en la causa. En un editorial de hoy en el diario La Nación afirmó: "No conozco a ninguno de los imputados ni detenidos por supuesto espionaje ilegal. Repito: no los conozco, no sé quiénes son; jamás me contacté con ellos para pedir ningún tipo de información".

Se defendió así: "Recibir información de cualquier fuente, repito, de cualquier fuente, es el trabajo esencial de un periodista. Y también es irrenunciable la protección y reserva de las fuentes de información. Irrenunciable. Está en la Constitución. Y es parte de la base del sistema democrático".

Además, aseguró que cuenta con el apoyo de otros periodistas ultramacristas: "Si Jorge Lanata , Nicolás Wiñazki y yo fuésemos espías, como sostiene el ventrílocuo de Cristina Fernández, Oscar Parrilli , seríamos unos espías muy malos. Las graves causas de corrupción contra Hugo Moyano empezaron en 2011. Somos muchos y muy fuertes".

Y destacó que no hace operaciones de prensa. Para cerrar su idea en su editorial concluye la nota: "No mentimos. No hacemos operaciones. No somos como ellos. No lo van a lograr".