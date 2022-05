Eduardo Valdes y la operación macrista: "Quieren desprestigiar a Moreau"

El diputado del Frente de Todos apuntó contra la oposición por la operación en la causa de espionaje a dirigentes de Camioneros. Además, cruzó a Florencia Arietto.

Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a la investigación del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y la situación actual de los Camioneros detenidos en San Nicolás. Sobre esto, contó que hubo una reunión de la Comisión Bicameral donde se ratificó el accionar del presidente de esta, Leopoldo Moreau, y luego se ratificó por el fallo del juez de San Nicolás.

En díalogo El Destape Radio, el legislador dijo: "Moreau hizo una pormenorizada síntesis de lo que había actuado, está ratificada por el fallo del juez de San Nicolás. Estamos hablando de un espionaje ilegal que se hizo en un expediente reservado. Se habían interceptado los diálogos de los dos dirigentes de Camioneros detenidos con su abogado". Quien hizo la denuncia fue, justamente, el letrado de Camioneros.

En la misma línea, Valdés agregó: "El juez, en el día de hoy, en el fallo que saca donde procesa a los dirigentes de Camioneros con prisión domiciliaria, respecto del expediente reservado que tanto le ha molestado al periodista Santoro de Clarín -que ha escrito notas-, a Wiñaski y a la señorita abogada Florencia Arietto; ordenó una investigación en la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el juez le dio la razón a Moreau".

Por otro lado, sobre los periodistas mencionados, afirmó que "son nombres que siempre circulan cerca de querer meter presos a los Moyano" mientras que sobre la intervención de Arietto en el caso de espionaje, añadió: "Aparentemente es la abogada de la empresa a la que el gremio Carmioneros le reclaman los aportes sindicales". Al mismo tiempo, sobre las reiteradas declaraciones de Arietto, manifestó: "Hay un grupo de dirigentes que hacen palabras estrepitosas para que llamar la atención y que nosotros paremos la audiencia o las reflexiones sobre ellos. Quien no respeta la democracia no merece que yo me pare a reflexionar". Y añadió: "Pareciera que hay que hacer cosas anormales en una nota periodística para llamar la atención y que todos hablen sobre mí. Como no lo hago yo, no me gusta que lo hagan".

Por otra parte, resaltó el rol de Leopoldo Moreau: "Es una figura pública y un dirigente político que nunca tuvo una denuncia penal en su contra. Llama la atención que, por meterse a investigar una denuncia que hace ante la Comisión Bicameral el abogado de Camioneros, se coma tres denuncias en un día". Y afirmó: "Quieren desprestigiar al presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Todas las acciones que se tomaron en la Comisión fueron por acuerdos políticos".

Con respecto a las cámaras en el Banco Provincia para escuchar y filmar todo lo que ocurría en la tan recordada reunión donde se habló de la creación de una "Gestapo Antisindical", Valdés no dio vueltas: "¿Quien mandó a poner cámaras? Fueron Arribas y Majdalani. ¿Qué necesidad tenían de espiar a la hermana de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, etc.? Se imaginan que ninguno de ellos es suicida, ¿no?". Y sostuvo: "¿Quién les dio la orden de espiar? Mauricio Macri, de ahí viene todo".

Mientras que, con respecto a la persecución a los Moyano, comentó: "El juez Carzoglio no es que recibe a todos los espías de abajo, recibe a dos altísimos funcionarios. Después de Arribas y Majdalani venían Sebastián De Stefano y el director de Asuntos Financieros, el que manejaba la plata, Fernando Di Pascuale". Mientras que afirmó: "Di Pascuale le dijo al juez que el presidente Macri los quiere ver presos". Sobre esto, Valdés afirmó que "cada vez que se llega a cierta instancia, le sacan la causa al juez y se manda a Comodoro Py"; algo que según él pasó con todas las causas de espionaje ilegal que empezó investigando en Dolores, el Dr. Ramos Padilla y las tramitadas en Lomas de Zamora.

Para cerrar, el diputado del Frente de Todos sostuvo: "Todo lo que hemos hecho nosotros ha sido aprobado por el pleno de la Comisión Bicameral de Inteligencia". Y sentenció: "De la reunión con interrogatorio que se le hizo a Arribas, y que no quiso responder preguntas, participó Cristian Ritondo. Para poder citar a Majdalani y Arribas, se acumularon los testimonios de ciento y pico de espías que declararon quiénes les daban las órdenes en los distintos operativos".