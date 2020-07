¿Macri preso? Clarín pide que sea candidato en 2021 para tener fueros

El Grupo Clarín ya piensa en su futuro político y por ende en el de Mauricio Macri. El holding mediático salió con una nota a pedir que sea candidato a diputado en 2021 para tener fueros y no terminar preso.

Es que avanzan firmes en la Justicia causas graves por corrupción en el gobierno de Cambiemos que él presidió y la megacausa que más lo incomoda y lo tiene rodeado: espionaje ilegal.

"En Juntos por el Cambio se disparó la discusión por una candidatura de Mauricio Macri ¿necesita fueros?", es el título llamativo de una nota de la sección Política de Clarín donde surge la duda, el reclamo y el pedido.

"La discusión ya había asomado, avanzó con el allanamiento en la casa de su secretario Darío Nieto y se aceleró con la serie de detenciones de este martes por el presunto espionaje ilegal a durante su gobierno: ¿Mauricio Macri será candidato a diputado el año próximo, para conseguir fueros y mantenerse en la escena política ante lo que considera una arremetida del kirchnerismo para complicarlo judicialmente?", se pregunta el diario en su nota online lanzada ayer por la tarde noche luego de las detenciones.

Ayer en el marco de la causa por espionaje ilegal se lanzaron 22 órdendes de detención, entre ellos hay complicados dos ex funcionarios de su gobierno, uno de ellos su secretario privado y otra, la persona con despacho en la Casa Rosada que recibía a los espías como nexo con Macri.

Se trata de Darío Nieto y Susana Martinengo, que están en manos del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien investiga esa causa y tiene acorralado al macrismo, que espió ilegalmente a decenas de dirigentes políticos y sociales del oficialismo y la oposición, así como también a periodistas y empresarios.

El diario publicó: "“Si lo arrinconan va a ser lo mismo que hizo Cristina, una candidatura forma parte de su defensa no solo por los fueros sino para revalidarse electoralmente. Pero falta una vida y Mauricio no está pasando por un buen momento. El enojo por su gestión está muy fresco”, resumió un referente del PRO en la Ciudad la mirada del sector que, sin despegarse de Macri, preferiría que se mantenga a un costado y que Rodríguez Larreta despliegue su estrategia de cara a las presidenciales de 2023, con la estación previa de las legislativas del año próximo".

Y Clarín casi que reclama: "Macri no confirma ni descarta una candidatura, aunque la secuencia potenció el dilema en Juntos por el Cambio por el efecto de una eventual boleta encabezada por Macri en la Ciudad en las aspiraciones de Rodriguez Larreta, la relación con los socios -en especial los radicales- y el armado en las provincias, porque "nacionalizaría" la elección y los acuerdos previos. “Con buen criterio no se incluye ni se excluye. Decirlo hoy sería un error porque falta muchísimo y descartarlo también, porque pasaría a valer menos”, dijo a este diario un dirigente con trato frecuente con el ex presidente, convencido de que un sector del Frente de Todos lo “perseguirá” judicialmente -un argumento similar al que había esgrimido la propia Cristina Kirchner hace unos años- para ubicarlo como adversario".

Además del espionaje ilegal, Macri es investigado por presunto fraude y lavado de dinero por los préstamos del Banco Nación a Vicentin, las acusaciones de presiones a magistrados y fiscales mediante la llamada “mesa judicial” durante su gobierno y en la causa del Correo Argentino, acaso la que más lo inquieta según sus allegados, por daño patrimonial al Estado en la negociación de la deuda con la empresa familiar en 2016.