En España, Villarruel contradijo a Milei y pidió "intervención del Estado" ante la IA

En el marco de su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se desarrolla en Madrid, Victoria Villarruel alertó sobre el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y exigió intervención estatal y parlamentaria para proteger el empleo. La disertación de la Vicepresidenta volvió a plantear sus diferencias con el discurso del presidente Javier Milei, que promociona al país como un posible hub sin reglas para que vengan los tecnomagnates.

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"El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana, no habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica. El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica", planteó Villarruel en el recinto del Congreso de Diputados de España.

La titular del Senado advirtió que "si los Estados y los Parlamentos no" intervienen "con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital", por lo que remarcó: "Necesitamos políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización"

"Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica", cerró.

Una vez más, los dichos de Villarruel se diferencian de los de Milei, que se encuentra de viaje en París, por lo que quedó el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, a cargo del Poder Ejecutivo. El Presidente promociona a la Argentina como un "refugio sin reglas para la IA", en palabras de un artículo del prestigioso diario The New York Times. El líder de La Libertad Avanza se encargó de exponerlo en foros internacionales y recibió a tecnomagnates como Peter Thiel. De hecho, el dueño de Palantir expresó su confianza en que será reelecto el año que viene.

Quién fue con Villarruel a España

Villarruel viajó con una delegación de senadores nacionales, integrada por Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical), Natalia Gadano (Movere Santa Cruz), Martín Goerling Lara (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). Todos estos entran en el lote de aliados del oficialismo.

La sesión inaugural fue presidida por el Rey Felipe VI. La Vice y los senadore argentinos tuvieron su mano a mano con el monarca. La apertura estuvo a cargo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares; y el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

Durante el Foro se abordan los principales desafíos de la comunidad iberoamericana a partir de cuatro ejes de trabajo: el impacto de la inteligencia artificial y su incidencia en la actividad parlamentaria; las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación, la polarización y la desinformación; la igualdad de género; y la vigencia de la diplomacia parlamentaria.

El XII Foro Parlamentario Iberoamericano se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, cuando se presentarán las conclusiones de las mesas de trabajo y el documento final del encuentro. La jornada de cierre estará dedicada a reunir los principales aportes surgidos de los distintos ejes de discusión desarrollados durante el Foro.