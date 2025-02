La insólita explicación de Milei en el escándalo cripto: "No estaba interiorizado"

Javier Milei dio una insólita explicación del escándalo cripto que generó en redes sociales con su tuit.

Luego del escándalo que generó su recomendación de un token denominado $LIBRA, criptomoneda que se desplomó de forma abrupta y causó sospechas de estafa, el presidente Javier Milei lanzó una insólita justificación sobre el motivo que llevó a impulsarla en redes sociales.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", se lee en la primera parte del mensaje en su perfil de X.

Y luego, el mandatario agrega: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".

La aclaración de Milei se dio a que, alrededor de las 19 del viernes, él mismo había anunciado un proyecto que tuvo un furor inicial en pocos minutos. "La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, se leía en el primer posteo, que tenía dos links para invertir dinero.

Sin embargo, con el correr de las horas, la cripto tuvo un desplome descomunal, después de haber logrado ganancias de 87 millones de dólares, y las conjeturas de estafa no tardaron en aparecer. Si bien se especuló con un posible hackeo de la cuenta del presidente de X, el propio Jefe de Estado dejó el tuit fijado durante casi seis horas y desde su entorno salieron a declarar que no hubo hackeo y la propuesta era verídica.

Incluso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, retuitió el mensaje de Milei y lo conservó en su perfil durante varias horas. Además, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas a Milei, también deschechó la idea de un hackeo: "Para que quede claro... No es un hackeo".

Cabe aclarar que el Presidente no tiene potestad de aconsejar una inversión financiera. De acuerdo con el Código Penal de la Nación se trata de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas". El Art. 265 establece que ese accionar "será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Qué es un Rug Pull, la estafa en la que se vio involucrado Javier Milei

Un rug pull es un modelo de estafa muy común en el mundo de los criptoactivos y ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para que aumente su valor, para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse todo el dinero.

El gráfico que muestra cómo se desplomó la cripto impulsada por Milei.

Desde la agencia financiera Bloomberg dan por confirmada en boca del propio Presidente la publicación, mientras desde la Cámara de Diputados solicitaron formalmente que Jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos, que explique la naturaleza de la publicación. En medio de estos trascendidos, la supuesta criptomoneda nominada en libras se desplomó a niveles impensados.

¿Inútil o estafador?

La moneda es un token llamado Libra ($LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Libra era la cripto que había lanzado Meta -la empresa de Mark Zuckerberg- y debió cambiarle el nombre porque no tuvo éxito. En las redes, se burlan del experto en blockchain que recibió Milei: "No sale ni en Google".

Dos semanas atrás, el Presidente recibió a un "empresario" que lo asesoró en blockchain e inteligencia artificial, pero resultó ser un completo desconocido en el sector, al punto que ni siquiera en Google había información sobre su existencia.

Expertos aclararon que $LIBRA no es una criptomoneda tradicional o consolidada -como es el caso de Bitcoin o Ethereum-, sino que es un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana, "sin garantías de valor real o estabilidad". Señalan que las memecoins suelen ser altamente especulativas y vulnerables a caídas abruptas; razón por la cual alertan sobre sus grandes riesgos a la hora de invertir. Al no existir información sobre creador y su propósito, advierten, "es posible que sea simplemente un esquema de manipulación de precios".