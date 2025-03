Fenómeno barrial: Milei llegó a la tapa del New York Times, pero por la estafa $LIBRA

El escándalo por el caso $LIBRA no sólo continúa salpicando al presidente Javier Milei y a su entorno sino que ahora le permite al economista libertario colgarse una nueva medalla: estar en el centro de la tapa de uno de los diarios más prestigiosos del mundo. El mandatario argentino, que se jacta de llamarse a sí mismo "fenómeno barrial" cada vez que figura en medios del exterior, ahora ve su apellido en la primera plana del The New York Times por haber promocionado una multimillonaria estafa a nivel global.

Durante el viernes por la mañana, el medio estadounidense publicó un extenso artículo en su portal digital en el que se asegura que el trader financiero Mauricio Novelli habría pedido hasta 500.000 dólares a un empresario a cambio de que obtenga una reunión con el líder libertario. Novelli, que estuvo al menos siete veces en Casa Rosada, fue el nexo entre Milei y el creador de $LIBRA, Hayden Davis.

El artículo titulado "El escándalo cripto atrapa al presidente de la Argentina" tuvo un gran impacto en la prensa nacional y circuló en los principales medios nacionales. Pese a los intentos de la Casa Rosada por desviar el foco de la agenda hacia otros temas de alto impacto como el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema o la amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires, desde que estalló la estafa promocionada por Milei el pasado 14 de febrero el caso no dejó de estar presente en la opinión pública.

Este sábado, The New York Times decidió que la nota sea la que ocupe el tercer lugar por orden de aparición en la tapa de su edición impresa. De no haber sido por la polémica mundial entre el presidente estadounidense, Donald Trump y su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante su reunión en la Casa Blanca, el artículo sobre Milei quizás hasta hubiera tenido una preponderancia mayor.

Qué dice la nota del Times

Según el artículo del medio estadounidense, cuatro fuentes distintas afirman que Novelli pedía suculentas sumas a los empresarios cripto que querían tener un lugar en la lista de oradores del Tech Forum, evento del que es fundador y que en octubre pasado tuvo un discurso de cierre a cargo del propio Milei. "Otro asistente dijo que Novelli ofreció una reunión con el presidente si la persona firmaba un contrato de 500.000 dólares por vagos 'servicios de consultoría'", asegura The New York Times en su artículo.

Por otro lado, estas fuentes también afirman que Novelli cobraba a los patrocinadores 50.000 dólares por "un espacio para hablar y un encuentro con Milei". "Sin embargo, esas personas dijeron que la reunión con el presidente resultó ser una rápida foto grupal. Para tener más tiempo, dijeron dos de ellos, los organizadores de la conferencia les dijeron que costaría más", detalla el artículo.

La nota cita al fundador de la plataforma cripto Cardano, Charles Hoskinson, quien ya había denunciado que personas del entorno de Milei le pidieron coimas para reunirse con él y que "pasen cosas mágicas". "Decían: ‘Oye, ya sabes, danos algo y podremos conseguirte una reunión’”, reveló Hoskinson, según el medio.

Otro empresario citado por la publicación asegura que Hayden Davis, quien fue recibido en Casa Rosada por Milei el 30 de enero, hizo "una oferta aún más descarada por escrito" en la que habría ofrecido "una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses”.

The New York Times afirma haber tenido acceso a un audio del propio Davis en la que se arroga tener control sobre el Presidente y su entorno para hacer negocios. “Todo, desde los tuits de Milei hasta básicamente todas las cosas de Milei que se presentan de frente, aparecer en actividades, etcétera; tengo control sobre muchas de esas palancas. Pero -añade- tiene un costo”, dice el medio sobre el mensaje.