El presidente Javier Milei no resiste un archivo y cada vez se encuentra más complicado en el escándalo cripto por el que parte del Congreso exigió juicio político. Un documento muestra cómo el mandatario cuando era diputado nacional ya promocionaba empresas vinculadas a las criptomonedas que terminaron en estafa.

En 2021, cuando era diputado, el ahora Presidente promocionó de CoinX y Qpons en su cuenta de Instagram, y más tarde muchos usuarios, que siguieron su palabra y recomendación, resultaron estafados. En una entrevista en Radio con Vos Milei no pudo explicarle al periodista Jairo Straccia por qué publicitaba en sus redes, siendo diputado, invertir en una estafa piramidal, cuyo dueño había sido detenido.

Durante esa entrevista, Milei contó que cobra por sus promociones de inversiones: "Claro que son pagas", confesaba el mandatario que este fin de semana enfrenta otro escándalo por promocionar en su cuenta de X un proyecto denominado “Viva la Libertad Project” destinado a la inversión de criptomonedas con el fin de “fondear a pequeñas empresas”. A partir de su promoción, la moneda digital en cuestión, $LIBRA, fue un furor inicial, alcanzando un pico de 4,978 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas.

El archivo de Milei sobre su vínculo con empresas de inversiones

Corría 2021 y el ahora mandatario publicaba en su cuenta de Instagram: "Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles Coinx World de parte mía así los asesoran con lo mejor!".

Un año más tarde, la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una intimación contra Coinx por su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones. En 2023, la empresa, finalmente , recibió una denuncia por supuesto fraude en el juzgado del juez Ariel Lijo. Asimismo, fue allanada en sus 23 oficinas y domicilios de la firma en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en la capital de Santa Fe y hubo cuatro detenidos.

Milei en aquel momento se había justificado: "A mí la gente de Coinx me llamó y me pidió una opinión profesional. Les pedí que me mostraran cómo funcionaba el negocio, para básicamente conocer qué es lo que hacían. Ellos tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares, y con esa devaluación que se generaba te pagaban tasas en pesos muchas más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Eso, además, les permitía tener fondeo para invertir en la granja de cripto que tenían, y ahi generaban criptomonedas y tenían más plata", comenzó su explicación Milei al ser consultado sobre la estafa cometida.

"En ese sentido el negocio no tenía ningún problema", planteó, y agregó: "Ellos montaron ese negocio, que tenía esas características y yo dejaba claro de dónde salía y cómo funcionaba".

En este sentido, para Milei, "el negocio estaba bien armado", pero admitió que el conflicto ocurrió cuando desde Coinx "no quisieron modificar algunas cuestiones que les fui marcando", por lo que él decidió “no seguir haciendo cosas con ellos". "Decidieron no aceptar la sugerencia mia de modificar algunos parámetros y decidieron ir a otro esquema", cerró.

En sintonía, este fin de semana publicó: “¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina” y remitió a la web https://vivalalibertadproject.com. Ante esto, esta semana se definirá si tendrá que enfrentar un juicio político cómo exigió la oposición en el Congreso.