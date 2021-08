Envío de armas a Bolivia: Frederic advirtió que Macri quiere frenar el sumario a los gendarmes

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostuvo que la responsabilidad del envío de armas a Bolivia en noviembre de 2019 "está por arriba de la Gendarmería". El detalle del armamento que se envió desde la Argentina para el golpe del país vecino.

En el marco del avance de la investigación sobre el envío de armas de la Argentina a Bolivia en noviembre de 2019, previo al golpe de Estado en ese país, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sostuvo que "la responsabilidad por lo sucedido está por arriba de la Gendarmería" y exigió "no cortar el hilo por lo más delgado" sea en la investigación que está llevando adelante el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart.

"Miremos para arriba y para el costado también", insistió la ministra en una entrevista que publica este domingo el diario Página/12, en la que detalló el sumario administrativo iniciado a efectivos de la Gendarmería que participaron de la operatoria para trasladar el material represivo a La Paz.

Frederic remarcó que el sumario a los gendarmes "tiene por lo menos un mes y medio más para que termine", pero el expresidente Mauricio Macri "quiere frenarlo" porque con el avance de las investigaciones internas "ellos (por Macri y su abogado defensor, Pablo Lanusse) pierden el control de lo que ahí surge como evidencia y eventualmente como prueba".

Detalles del armamento que envío Argentina para el Golpe de Bolivia

La ministra puntualizó sobre el material enviando a Bolivia en el avión Hércules C-130 y detalló que "vuelve todo menos lo que sale como complemento: 70.000 cartuchos 12/70 (de munición anti-tumulto para Itaka), 100 spray de gas pimienta, 61 granadas CN, 200 granadas CS y 400 granadas HC".

"Los spray junto con las municiones tienen egreso porque están en una nota proforma de la Gendarmería, pero las 61 granadas CN, 200 granadas CS y 400 granadas HC tienen una anotación que dice 'no embarcado'. Ahí hay una cuestión que está siendo analizada en el sumario de la Aduana porque no está muy claro finalmente qué es lo que embarcaron y qué no. De todo eso vuelven 160 granadas CS y 360 granadas HC", puntualizó Frederic.

Si bien el sumario administrativo se continúa llevando a cabo, la ministra sostuvo que "esas municiones (los 70.000 cartuchos 12/70) no iban a proteger a la embajada y a la residencia" e insistió en que esa hipótesis, precisamente, "fue la excusa que se usó para mandarlas a Bolivia".

Asimismo, reveló que los integrantes del grupo Alacrán (cuerpo de elite de la Gendarmería) "que viajaron en el vuelo del Hércules manifiestan haber visto los pallets con las municiones, como las deben haber visto los tripulantes de la Fuerza Aérea que estaban en el vuelo", y de ese modo reafirmó que los gendarmes "viajan con este armamento y con las municiones".

Frederic afirmó también que al arribar a Bolivia los integrantes de la Gendarmería "se dividen en dos grupos de 5 y 6 respectivamente" y que el primer contingente se dirigió "a la embajada (argentina en La Paz)" mientras que "otro grupo a la residencia del embajador".

En tanto, la funcionaria detalló a partir del proceso sumarial interno hay "cuatro gendarmes en disponibilidad", mientras que en relación al cargamento transportado en el avión Hércules reveló que los efectivos declararon que "con ellos a la embajada y a la residencia no fueron las 70.000 municiones, ni iban a ir". "No iban a ir porque es una cantidad que no hubieran podido usar tampoco", puntualizó y agregó que "en el manifiesto de carga del vuelo no constan las 70.000 municiones anti-tumulto".

Por otra parte, Frederic aclaró que el sumario interno no se limita a los cuatro gendarmes que fueron pasados a disponibilidad, "hay otros involucrados, o que serían responsables", efectivos de la "Fuerza Aérea" y "agregados" (efectivos de las FFAA que actúan en embajadas en el Exterior, como la representación argentina en La Paz).

Acá hay muchas áreas del Estado intervinieron para poder sacar esas 70.000 municiones de la forma que salieron del país, sin la intervención del Congreso.

"Hay que ver cómo fue la relación entre la Fuerza Aérea Boliviana y la embajada (argentina en La Paz). ¿A través de quién fue? Cuando digo involucrados, quiero decir que fueron parte. Pueden ser testigos, no necesariamente responsables directos, pero que han sido parte de esta operatoria que fue muy compleja", agregó la ministra respecto a integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron agregados diplomáticos en La Paz.

"Los agregados son asesores del embajador que tienen la función de articular con, respectivamente, la policía de cada país y las Fuerzas Armadas de cada país. No tienen autonomía del embajador ni de su propia institución", remarcó.

Por último, Frederic enfatizó en que la reunión entre el comandante de Gendarmería Adolfo Caliba con la policía boliviana el 17 de noviembre de 2019 en La Paz fue "un requerimiento que venía de la Argentina". "Acá hay muchas áreas del Estado intervinieron para poder sacar esas 70.000 municiones de la forma que salieron del país, sin la intervención del Congreso. La decisión tiene que haber venido de otro lado. Eso no los exime a los gendarmes, pero no cortemos el hilo por lo más delgado. Miremos para arriba y para el costado también", concluyó.