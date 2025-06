Santoro: "Si Perón fusilaba a los que bombardearon la Plaza en el 55 es probable que no existiera el peronismo hoy"

El pintor Daniel Santoro dio centralidad con su obra al bombardeo de Plaza de Mayo, el atentado más grande que tuvo la Argentina. En una entrevista con El Destape explica que el peronismo está en deuda con las víctimas al no reivindicarlas como lo merecen y sostiene que Perón hizo bien en no fusilar a los ejecutores de la matanza.

"Desde el punto de vista militar, lo que tendría que haber hecho Perón sin duda era fusilarlos. Sería lo correcto desde el punto de la justicia: cómo no va a haber fusilamientos de oficiales que estaban masacrando a su pueblo. Sin embargo no lo hubo y eso es polémico, todo lo que quieras, pero tiene sentido. Me parece que la misericordia siempre genera mucho resentimiento, paradójicamente. Y es difícil sostener políticamente a la misericordia", opina Santoro.

El artista además habló de la detención de Cristina Kirchner y sostuvo que la ex presidenta está manejando la situación con un buen sentido político. "Estos hechos pueden llevar a la unidad del peronismo que de otra forma no se lograrían", sostuvo.

- ¿El bombardeo no es recordado como debería serlo?

- Me parece que no se lo ha recordado con la escala que debería. La escala del acontecimiento es tremenda. Estamos hablando de más de 300 muertos y producido precisamente por la propia fuerza aérea, por el propio por la propia marina. O sea, el ejército organizado de un pueblo masacra a su propio pueblo, nunca antes visto en el mundo. Eso merecería una recordación para que nunca más pueda volver a suceder. Hoy tenemos un monumento que a mí me parece que no tiene la escala que debería tener. Fue hecho por la escultora Nora Patrick

- ¿Dónde está ubicado?

- En un lugar que ni siquiera los compañeros saben que está ahí. Lo pusieron detrás de la Casa de Gobierno, detrás de unas rejas y le impide que tenga una centralidad.

Yo creo que el monumento habría que moverlo y habría que ponerlo en un lugar central, en Plaza de Mayo, en algún espacio donde sea inevitable verlo.

- En tus libros explicas que el peronismo se debate entre la severidad y la misericordia. ¿Crees que Perón tuvo un exceso de misericordia con los que bombardearon Buenos Aires?

- Es un tema muy difícil, muy delicado de evaluar porque depende mucho de las intenciones. Cuando uno tiene unas intenciones de descargar la agresividad todo parece poco. Así es como se llega a matar al otro. Eso le pasa a Caín con Abel. Caín no sabía que iba a terminar con la vida de Abel. Sin embargo, lo hace. O sea, parece nunca suficiente. Nunca es suficiente una cosa ni la otra. No hay un castigo adecuado para un hecho producido de determinada manera, un castigo adecuado suficiente. Entonces lo que tiene que haber es una respuesta armónica. Y a veces las respuestas armónicas no satisfacen demasiado.

No hay que entrar en el ojo por ojo, porque entonces eso inevitablemente genera una espiral de violencia. La violencia tiene que cesar. Y entonces para que cese la violencia también tiene que haber misericordia. Perón aplicó la misericordia y de hecho no recordó el evento. En general, Perón siempre tuvo una tendencia a la misericordia. Ante eventos muy violentos en su contra, respondía de manera misericordiosa. Eso hace que también nos planteemos cómo fluye la política, ¿no? ¿Por qué existe el peronismo todavía?

- El propio Perón en un video dice que siempre se preguntaba si debería haberlos fusilado a todos

- Desde el punto de vista militar, lo que tendría que haber hecho Perón sin duda era fusilarlos. Sería lo correcto desde el punto de la justicia: cómo no va a haber fusilamientos de oficiales que estaban masacrando a su pueblo. Sin embargo no lo hubo y eso es polémico, todo lo que quieras, pero tiene sentido. Me parece que la misericordia siempre genera mucho resentimiento, paradójicamente. Y es difícil sostener políticamente a la misericordia. Es más fácil aplicar severidad y después pagar los costos, ¿no? Pero los costos son terribles. Si Perón hubiera fusilado a los tal vez 500 oficiales implicados en ese hecho es muy probable que ya no existiera el peronismo.

- Salvo en canciones, las bases del peronismo tampoco recuerdan con la importancia que deberían los bombardeos. No hay marchas, ni actos multitudinarios. ¿Por qué ocurre?

- Es verdad, la tendencia del peronismo es siempre a olvidar cosas, o sea, el peronismo está lleno de cosas que es mejor evitar. Los atentados contra la vida de muchos dirigentes importantísimos de un lado de otro, ¿no? Entonces, hay como una especie de juego de equilibrios. Mejor olvidamos a este y también olvidemos a este otro. Esa manera de hacer con esa negociación parece saldarse las cosas. No sé si es correcto eso. pero funciona de esa manera.

- A Cristina la van a encarcelar en una fecha cercana al aniversario de los bombardeos, ¿existen paralelismos entre los hechos?

- Sí, son cosas que le pasan al peronismo. O sea, es una de las grandes continuidades históricas del peronismo. Tiene a sus grandes dirigentes ante momentos existenciales tremendos. Y este le ha pasado a Perón, le ha pasado Isabel Perón, le ha pasado un montón de grandes dirigentes que en un momento determinado tiene que poner el cuerpo. Y de hecho siempre lo han puesto. Creo que Cristina en eso se pone en la saga de la gran historia argentina y me parece que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo con mucha dignidad y y creo también como con creo que me parece que es una oportunidad increíble de poder convocar a a la unidad.

- ¿Hay posibilidades de unidad?

- Sí, es cierto que el peronismo es un poco salvaje, pero a través de este tipo de injusticias históricas es mucho más fácil conducirlo en su conjunto y creo que esta es una oportunidad que Cristina no la va a desaprovechar para nada. Este tipo de injusticias sobre los dirigentes generan una capacidad de conducción del conjunto que de otra manera no lo lograrían nunca porque siempre las pequeñas cosas, las miserias, se sobreponen. En cambio, estos grandes acontecimientos de injusticia se ponen por encima de las miserias de los dirigentes. Y entonces acá me parece que Cristina, por supuesto, no va a desaprovechar este momento.