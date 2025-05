Facundo Cedeira: "Nuestra principal propuesta es la lista"

Facundo Cedeira es el segundo candidato a legislador en la lista de UCR Evolución en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 30 años y forma parte de la camada joven que el partido centenario decidió impulsar en la Capital Federal. Nació en Villa Lugano y su historia de vida es la de muchos chicos de las clases medias y populares de la CABA. Su padre, con problemas de adicción, se fue de su casa cuando era muy chico y creció junto a su madre. De grande, retomó el vínculo con él y lo cuidó durante los últimos momentos de su vida. Esta experiencia lo llevó a querer trabajar puntualmente con los consumos problemáticos de los jóvenes, una tendencia en crecimiento en la Ciudad y el mundo.

A los 12 años, Facundo ya había comenzado a trabajar en el kiosco de diarios de su abuelo, en la puerta del Hipermercado Jumbo de Villa Lugano. Estuvo allí hasta los 17 años, momento en que ingresó como empleado en un estudio contable. Poco después, a los 22, empezó a militar en la UCR y en 2020, en plena pandemia, abrió el Comité Débora Pérez Volpin. Para Cedeira, la principal propuesta de Evolución en la Ciudad es la lista. Una nómina con muchas caras jóvenes y poco conocidas que quieren ingresar a la Legislatura. Por eso, la primera candidata, Lula Levy, publicó en sus redes una convocatoria para que el resto de los postulantes se comprometa a permanecer en el parlamento porteño durante los cuatro años de mandato, con la intención de dejar en evidencia a los testimoniales o circunstanciales. El Destape habló con el dirigente radical.

- El viernes detuvieron a un grupo de manifestantes de la UCR. ¿Qué fue lo que pasó?

- Nos preocupa mucho el tema de la libertad de expresión. (Los detenidos el viernes) eran chicos jóvenes, en su mayoría universitarios, que estaban intentando amplificar sus ideas, sus pensamientos. La verdad, nos resultó muy raro que un grupo de la Policía Federal, el Grupo Antiterrorismo, vaya a agarrar a chicos que estaban intentando amplificar sus ideas, con un mensaje que era muy claro contra Javier Milei. Decimos que a Milei le molesta la tos, a nosotros nos molesta el ajuste a los jubilados y a la educación. La verdad que es preocupante y creo que atenta contra la democracia y contra la libertad de expresión. Los tuvieron detenidos tres horas, les retuvieron sus documentos y los largaron recién cuando (el caso) llegó a la prensa, porque uno pudo mandar un mensaje, se filtró los tenían detenidos y ahí los liberaron. Pero la verdad que es muy preocupante.

- No es la primera vez que, desde Evolución, hacen referencia a la libertad de expresión. En su campaña se distancian tanto de Jorge Macri como de Javier Milei, ¿Cuáles son los principales ejes que posicionan a la UCR frente al resto de las fuerzas políticas?

- Nuestra principal propuesta es la lista. Es gente nueva, gente sana, gente que nunca ocupó un lugar en ninguna lista y que realmente quieran ser legisladores, no que están en una disputa del poder. Se presentan en una lista para llevar los verdaderos problemas de los vecinos a la Legislatura y no para que la agenda de la política siga siendo de los intereses de los políticos, sino que se ponga el foco de nuevo en la gente y en los intereses de los porteños. Esa es nuestra principal propuesta. Es una lista en la que realmente hay gente que quiere ser legislador y que viene a terminar con toda esa vieja política que le mintió tantas veces a la gente. Por ejemplo, el caso concreto, Silvia Lospennato que le mintió a los bonaerenses diciendo que iba a representar sus intereses en la Cámara de Diputados de la Nación durante cuatro años y a la mitad de su mandato se presenta para ser legisladora de la Ciudad. Por otro lado, tenés al vocero presidencial que no quiere ser candidato a legislador, lo manifiesta en los medios ¿Va a seguir siendo vocero o va a renunciar para ocupar su banca de legislador? Y después tenemos a Leandro Santoro, que viene del modelo de Alberto Fernández, que decía A y hacía B, que decía que había que quedarse en casa y después hacían las fiestas en Olivos. Entonces nosotros venimos a darle la vuelta a esto y llevar gente que realmente quiera ser legisladora y que quiera llevar los problemas de la gente a la Legislatura. La gente ya está un poco cansada de los políticos y por eso vemos este clima en la calle de que no quiere participar en la elección.

- Hubo muy baja participación en las cinco provincias que ya tuvieron sus procesos electorales. ¿En CABA se vislumbra un panorama similar?

- Nosotros estamos intentando motivar la participación porque creemos que es importante que la gente se involucre. Y yo creo que ahí tenemos nosotros una gran oportunidad, porque esta lista viene a representar otra cosa, un verdadero cambio. Y nosotros queremos sacudir a la política con nuestra lista, porque sí hay jóvenes que realmente quieren ser legisladores y le ganan a toda esta vieja política. Si la gente logra entender ese mensaje, yo creo que a nosotros nos va a ir muy bien.

- La renovación dirigencial acarrea, por otro lado, el problema del desconocimiento. ¿Pudieron instalarse ante la sociedad como una opción electoral?

- La gente tiene una gran aceptación con nosotros, y yo estoy muy contento con eso, porque creo que el mensaje está llegando. La gente está cansada de la vieja política y las viejas prácticas, porque hay algunos que dicen ser lo nuevo y tienen las mismas prácticas de siempre. Nosotros sentimos que al vernos jóvenes, con ideas, con ideales, que levantamos banderas como la educación pública, que es algo que a la gente la interpela, nos van a acompañar. No tenemos recepción negativa en la calle, eso es buenísimo. Logramos quedarnos y hablar de la importancia de que mucha más gente, no solo los jóvenes, sino que gente sana, se vuelva a involucrar en política.

- Hablás de la vieja política y de la necesidad de un cambio, pero la UCR funcionó, hasta ahora, como aliada del Gobierno porteño. ¿Cuál es la relación con el PRO hoy?

- Nosotros claramente somos oposición a Jorge Macri. Pero, además de eso, se rompió Juntos por el Cambio que, yo creo, en mi opinión personal, tenía mucho para aportar, con una visión amplia, a la Ciudad y a la Nación. Creo que Jorge decidió agruparse con el PRO, por eso definió que la vicejefa de Gobierno sea Clara Muzzio, de su mismo espacio político. Creo que ese fue el fracaso de Jorge Macri, se encerró en el PRO. Además, nosotros no nos sentimos representados con un espacio que le vota todo a Javier Milei.

-Una de las críticas que le hacen a la gestión de Jorge Macri es la de la seguridad. ¿Cuál es la lectura que hacen sobre ese punto en particular y con qué otros ejes buscan interpelar a la sociedad?

- En todos los barrios que recorremos, y en las 15 comunas, la principal problemática es la inseguridad. En el sur se vive de una forma y en el norte se vive de otra, pero la gente está insegura y empezó a naturalizar ciertos comportamientos que a nosotros nos preocupan. Por ejemplo, recorriendo Lugano, me decían 'yo si camino por las principales me siento seguro'. O sea, el barrio está tranquilo porque 'si camino por las principales estoy seguro'. No, no es normal eso. No hay que naturalizar ciertos comportamientos. En los 48 barrios de la Ciudad todavía no vimos una sola persona que nos haya dicho que usó el tótem (de seguridad). Nosotros estamos trabajando con los equipos de Maxi Pullaro (gobernador de Santa Fe), porque también vemos un avance muy fuerte del tema del consumo de drogas, y eso genera más violencia, más inseguridad. También vemos que la Ciudad está mucho más sucia. Nosotros queremos devolverle el poder a la gente para que pueda decidir si la empresa que está prestando servicio en su comuna es eficiente o no y, si considera que no es eficiente, con una consulta popular, que no se pueda presentar a la licitación, que pierda el contrato y que otra empresa lo pueda agarrar. Hablábamos de la educación. La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito que no tiene una ley de educación. Lula (Levy) está trabajando muy fuerte en una ley de educación. Y yo en lo personal tengo una problemática, que a mí me preocupa mucho, que es el tema del consumo, del consumo en general, pero específico de drogas y cómo está creciendo este comportamiento adictivo en los chicos que están transitando el secundario.

- ¿Tenés un relevamiento de la situación?

- Vemos que empiezan desde muy chicos. El chupete dejó de ser chupete y pasó a ser la pantalla. Después pasan a los videojuegos, donde compran skills o mejoras y les genera la misma sensación que tiene una persona que apuesta en un casino. Después vemos que se traslada a las redes sociales. La tecnología trajo consigo muchas cosas positivas, pero también nos puso en alerta muchas otras, como es la problemática de ansiedad que generan las redes sociales, el bullying y el grooming. Después vemos, en los chicos de secundario, a partir de los 12 o 13 años, un comportamiento que nos preocupa de verdad con el tema de las apuestas online. Lo más grave de todo ahí es que hay uno del grupo que termina siendo el cajero y termina beneficiándose económicamente de la pérdida de todos sus amigos. Y eso deriva en que se genera violencia entre ellos y empiezan las mentiras en las casas. Yo puedo hablar en mi caso particular porque lo viví con mi papá, que era una persona adicta que falleció a causa de consumo. Veo que a una adicción se la va tapando con otra, entonces se empieza a generar una conducta adictiva desde muy chicos y la política no está hablando de esa problemática.

- En la campaña se habló poco de propuestas. La razón para desdoblar la elección porteña de la nacional fue la necesidad de discutir lo local. ¿Se logró o se nacionalizó la campaña?

- Claramente no. Nadie está pensando en los porteños, todos están pensando en una disputa de poder y la perjudicada en todas estas peleas es la gente, son los porteños. Nosotros venimos a poner las problemáticas de ellos arriba de la mesa y discutirlas, porque de verdad nosotros creemos que somos la única lista de personas que quieren ser legisladores y no que vienen a disputar otra cosa.

- De las cinco elecciones que ya ocurrieron este año, en tres ganaron los gobernadores de la UCR. Como dirigente radical, ¿qué lectura hacés de esos resultados?

- Donde gobierna el radicalismo, lo hace bien y los se ve reflejado en los resultados electorales. Santa Fe es un caso, Maxi Pullaro hizo una transformación muy profunda en un periodo de tiempo muy corto. Cuando vas a Rosario la gente te lo reconoce. Te lo reconoce en el calle, volvieron a los festivales, la gente volvió a estar tranquila, bajaron las tasas de homicidios. Cuando hay gestión se ve. Cuando no la hay, se ve acá en la Ciudad.