Docentes entrerrianos iniciaron el lunes un duro plan de lucha, en disconformidad con la oferta salarial planteada por el gobierno de Gustavo Bordet. Los cuatro espacios que forman parte del Frente Gremial en la provincia han dispuesto medidas de fuerza y aseguran que la propuesta de la Casa Gris en insuficiente. Desde la Casa Gris apuntan que lo dialogado va en línea con la inflación de 2020 -36%- y, pese a que no hubo acuerdo, se otorgó por decreto el aumento, que ya se ve reflejado en los haberes que los maestros comenzaron a cobrar este sábado.

El enojo de la docencia provincial con la Administración no es nuevo. La actual discusión salarial no tiene como objeto debatir un aumento para 2021, sino que recuperar lo perdido en 2020, año en el que no hubo paritarias. Luego de un primer encuentro en marzo llegó la pandemia y no hubo más llamados, más que una mesa salarial informal donde se otorgó una suma fija en negro, no remunerativa. En el medio, en junio, se aprobó la emergencia económica, rechazada y judicializada por los maestros, como consecuencia de descuentos que consideraron excesivos y que también involucraron a los haberes jubilatorios.

A fines del año pasado, y teniendo en cuenta todo este escenario, los gremios advirtieron que el ciclo lectivo 2021 corría peligro de iniciar con normalidad, habida cuenta de un diálogo inexistente, una insuficiente respuesta salarial y el creciente pedido de mejorar la infraestructura escolar, con el objeto de adaptar la coyuntura de pandemia para un regreso seguro al aula. A fin de año, el gobierno habilitó, Consejo General de Educación -CGE- y protocolos mediante, una vuelta a establecimientos donde se llevaron adelante pruebas piloto de trabajo presencial. Fue con la reticencia de la representación docente, que en algunos casos realizó actas a través de escribanos para denunciar las malas condiciones de los establecimientos.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer-, principal sindicato docente de la provincia, determinó el viernes en Congreso Extraordinario -realizado en forma virtual- un total de seis días de paro total de actividades, incluyendo el lunes, martes y miércoles, cuando debería iniciar el trabajo áulico. Luego se sumarán medidas similares -de no haber respuestas- el 8, 11 y 12.

Además, en las resoluciones, el gremio ratificó "sostener como medida sindical el cumplimiento del trabajo docente bajo la modalidad no presencial, brindando protección gremial a los trabajadores que sean convocados a cumplir tareas de forma presencial en los establecimientos que no cumplan las medidas de seguridad e higiene".

Desde Agmer consideraron "imprescindibles" a siete puntos que se ratificaron en el congreso: agua corriente y potable segura, regular y sin ningún tipo de contaminación; instalaciones eléctricas en buen estado y normal funcionamiento; provisión de insumos de limpieza e higiene y materiales de bioseguridad necesarios para la aplicación del protocolo marco; baños en condiciones de normal funcionamiento a lo largo de toda la jornada laboral; red cloacal con eliminación segura de excretas, así como pozos y cámaras sépticas en buen funcionamiento y con mantenimiento periódico; iluminación y ventilación adecuadas a las actividades desarrolladas en aulas, oficinas, cocina, pasillos, escaleras, salones, talleres, salas y otros espacios de trabajo; y personal de limpieza suficiente para garantizar la higiene de los edificios.

Los docentes técnicos también irán al paro, en coincidencia con la medida dispuesta por Agmer. Fuentes oficiales del sindicato afirmaron a El Destape que la huelga será, en principio, de 72 horas: de lunes a miércoles, esta semana. Desde el espacio exigen una “propuesta salarial superadora”, una “inmediata acreditación de fondos Covid prometidos para infraestructura”; el pago de un bono a maestros que deben retornar al aula y condiciones de trabajo que “garanticen la salud de educadores y alumnos”.

Desde la seccional Entre Ríos de la Unión de Docentes de Argentina -UDA- anunciaron que se plegarán a la medida de Agmer. En un comunicado enviado a la prensa, señalaron que la oferta salarial "es totalmente insuficiente", calificándola además de "mentirosa". "Lo más próximo a ese 36% es para los docentes sin antigüedad, y lo que realmente hacen con este ofrecimiento es achatar la pirámide desde los escalafones más altos, ya que éstos reciben un 15%, exactamente lo mismo que se hace con las jubilaciones", explicaron.

Con estos datos, desde UDA señalaron que el docente que inicia cobrará unos 33 mil pesos de bolsillo, siendo que la canasta básica total supera los 56 mil pesos. Por ello, solicitan una recomposición del 40% para "paliar lo perdido por las desbastadoras inflaciones de éste último lustro".

Los docentes privados también van al paro. El miércoles y jueves, por disposición del Sindicato Argentino de Docentes Privados -Sadop- no habrá actividades. "Como primera medida declaramos insuficiente la propuesta del gobierno y solicitamos una mejora salarial que nos acerque a la Canasta Básica" señaló a El Destape, Sergio Pesoa, secretario General del gremio en Entre Ríos. El dirigente agregó en ese sentido: "Esto es un reclamo general y tenemos que hacer visible la protesta. En caso de que se judicialice -es decir, que haya conciliación obligatoria- veremos cómo seguimos":

Pasoa remarcó que "el año pasado no hubo paritarias" y subrayó que, mientras a nivel nacional ya se cerró un acuerdo -rubricado el viernes- para el 2021, en Entre Ríos no se finalizó con la discusión del pasado período. A la par señaló que la oferta del gobierno provincial es "confusa", además de no alcanzar las expectativas: "Necesitamos recuperar poder adquisitivo".

En Entre Ríos hay 452 escuelas privadas, en la que trabajan alrededor de 9 mil docentes.

Desde el oficialismo sostienen que el ciclo lectivo comenzará este lunes, pero no dejan de lado e reclamo docente. "Después de un año de sin presencialidad, los chicos necesitan estar en la escuela. Estamos cumpliendo con un incremento salarial y hemos propuesto seguir conversando para encontrar un punto de acuerdo, al que seguramente vamos a llegar" dijo el sábado Gustavo Bordet. En ocasión de una visita a Aldea San Antonio, por su 132º aniversario, señaló en ese sentido: "Mientras hablamos de salarios los chicos tienen que estar en la escuela, necesitan estar con sus pares, confraternizar y tener el espacio de encuentro. Y trabajamos mucho para ello con los protocolos de vuelta a clases y un plan de obras para refaccionar escuelas".

El mandatario ponderó la oferta salarial rechazada por los gremios: "Le estamos garantizando a un maestro inicial con 20 horas testigo un sueldo inicial de 32.700 pesos y la paritaria nacional cerró en 31.000 pesos. Y si ese maestro es de jornada completa, el inicial es 44.000 pesos. Sabemos que no es suficiente, pero es un esfuerzo que estamos haciendo y que acompaña la inflación. Tenemos abierta la discusión y seguiremos dialogando para ponernos de acuerdo”.