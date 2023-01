Encuestas 2023: un sondeo que complica a los viajeros de Lago Escondido

El 66% de los encuestados conoce la noticia del viaje de los jueces a Lago Escondido junto a directivos de Clarín y D'Alessandro. Y un 51% apuntó contra los magistrados.

Una consultora analizó, a un mes del escándalo de Lago Escondido, cómo impactó la noticia en el país sobre el vuelo del lawfare con los jueces de Clarín. El 66% de los encuestados conoce la noticia del viaje de los jueces a Lago Escondido junto a directivos del grupo de medios y el ministro porteño Marcelo D'Alessandro. Y un 51% de los que respondieron la encuesta apuntó contra los magistrados.

El estudio lo hizo la Universidad de San Andrés. En total fueron realizadas 1007 entrevistas entre el 23 y el 30 de Diciembre de 2022 a adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en Argentina. Se realizó en 8 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, y Buenos Aires dividida a su vez en CABA, GBA e interior de la Provincia de Buenos Aires.

Se preguntó a los encuestados: "¿Has escuchado, leído o visto alguna noticia vinculada al viaje de algunos jueces a Lago Escondido?". Apenas un 27% dijo no conocer la noticia. Un 66% respondió de manera afirmativa.

Por otro lado, un 51% de los encuestados considera que el viaje de algunos jueces a Lago Escondido debe ser investigado. Y cree que "es un indicador claro de que existe una asociación entre jueces, empresarios, medios y la oposición que debe investigarse". El 32% afirmó: "No tengo opinión formada al respecto, pero debería investigarse para despejar dudas". Y el 13% aseguró que "es un viaje privado cómo cualquier otro, y no debería investigarse ya que no es nada grave".

En otro de los análisis, el 57% coincidió que no está nada de acuerdo con un acercamiento entre Mauricio Macri y CFK mientras que el 15% está de acuerdo. Y el 49% de los encuestados cree que la oposición debe cooperar con el oficialismo, y un 70% que el gobierno debe acordar con la oposición.

Elecciones 2023: quién ganaría hoy

En el plano electoral para 2023, Horacio Rodríguez Larreta (40%) y Patricia Bullrich (39%) son los dirigentes con mayor imagen positiva en la oposición. La imagen positiva de Mauricio Macri es del 30% y posee un diferencial negativo de -36. Los políticos radicales con mayor imagen positiva son Martín Lousteau (37%) y Facundo Manes (34%). Javier Milei tiene un 33% de imagen positiva, mientras que José Luis Espert tiene un 29%. Elisa Carrió tiene un 34% de imagen positiva y Florencio Randazzo posee un 22% de imagen positiva.

En el oficialismo, Alberto Fernández se encuentra en el decimoséptimo puesto, con un 20% de imagen positiva, y es el dirigente con el mayor diferencial negativo (- 57). Cristina Fernández de Kirchner tiene un 27% de imagen positiva, con un diferencial de -43. En similar medida, Sergio Massa tiene una imagen positiva del 28%, junto a un diferencial negativo de -38. Axel Kicillof tiene un 28% de imagen positiva y un diferencial de -37. Máximo Kirchner cuenta con una imagen positiva del 20%, y Eduardo ‘Wado’ de Pedro tiene un 23% de imagen positiva.

Por otra parte, si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 22% de los encuestados votaría a Juntos por el Cambio, el 21% al Frente de Todos y el 10% a los Libertarios. Por otro lado, un 26% respondió que no sabe a quién votaría y un 4% votaría en blanco. Y por último, un 3% votaría al Frente de Izquierda, y un 2% a otra lista peronista que no sea el Frente de Todos. ▪ Entre Junio y Diciembre de 2022 ha subido 6 puntos la intención de los encuestados de votar a Juntos por el Cambio, y ha aumentado 8 puntos la intención de voto del Frente de Todos. Por otro lado, la intención de voto de los Libertarios se ha reducido en 5 puntos entre Junio y Diciembre. El porcentaje de indecisos se ha mantenido entre los 22 y 26 puntos porcentuales durante este período.