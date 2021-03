Tras su reaparición, una encuesta reveló cuánto mide la imagen de Randazzo Qué opinan los porteños y bonaerenses del ex funcionario y ex candidato, quien volvió a dar una entrevista tras un largo periodo en el que no hizo declaraciones.

09 de marzo, 2021 | 16.55 Tras la reaparición, una encuesta reveló cuánto mide Florencio Randazzo. Se revela así qué opinan hoy los porteños y bonaerenses del ex funcionario y ex candidato, quien volvió a dar una entrevista tras un largo periodo en el que no hizo declaraciones. La encuestadora Giacobbe y Asociados consultó a 2500 personas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires entre el 26 y 28 de febrero pasado. Entre los puntos más destacados del sondeo, se encuentra la respuesta de los consultados sobre el desempeño que esperan del Frente de Todos, la percepción de la gestión de la pandemia por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la imagen que tienen sobre el ex funcionario Randazzo. La encuesta que difundió Perfil informa que el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien reapareció en una entrevista días atrás, tiene apenas un 11,6% de imagen positiva, mientras que la negativa es del 43,4% y la regular, de 31,5%. En 2017 Randazzo compitió en las elecciones legislativas y sacó un magro 5% que lo dejó afuera. El ex ministro quería entrar como senador al Congreso. Pero fue con el partido Cumplir y no llegó. Entró sí por Unidad Ciudadana la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner. También se midieron las imágenes de otros dirigentes, como el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien de acuerdo a la encuesta tiene un 29,8% de imagen positiva, y el diputado del PRO Cristina Ritondo, con un 26,3%. El economista libertario, Javier Milei, se ubica en un 18,7%, Ricardo López Murphy con 16,4%, y la "vacunada VIP" ex senadora Hilde Chiche Duhalde tiene un 4,6% de imagen positiva. En términos de imagen positiva, quien lidera el ranking es el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con un 37% (31,8% de negativa). En segundo lugar está la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con un 26,8% ( y un 64,3% de imagen negativa), y en tercero, el presidente de la Nación Alberto Fernández, con 25,6% (y un 59,7% de imagen negativa).Indagados sobre su definición ideológica, un 43,3% de los encuestados respondió que se considera "apolítico", "independiente" o "apartidiario". En tanto, lo sigue un 20% que se definió como "peronista", un 9,8% "kirchnerista", un 5,7% se considera "liberal", un 4,8% se identifica con el PRO, un 4,6% con la UCR, y un 1,8% con la izquierda.

