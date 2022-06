El gobierno no renovará la doble indemnización por despido: "El empleo mejoró"

La portavoz Gabriela Cerruti manifestó que los objetivos laborales del gobierno serán las mejores paritarias y la generación de más puestos laborales.

La portavoz de Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, adelantó que el gobierno nacional no renovará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que vence el viernes y que establece la doble indemnización por despido. El motivo es que el gobierno nacional considera que la situación laboral mejoró y que ya no es necesario. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron a El Destape que no está prevista una extensión del DNU.

"La doble indemnización fue una medida que se tomó por la crisis generada por la pandemia. La verdad es que tenemos números de empleo que muestra que el desempleo sigue en baja y que se están creando 20 mil empleos por mes. Ese crecimiento nos permite considerar que lo que tenemos que seguir promoviendo es la creación del empleo formal y las mejores paritarias con los trabajadores en los diferentes sectores", afirmó Cerruti en la conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada.

El DNU de doble indemnización había sido implementado el 13 de Diciembre de 2019, cuando se dispuso que los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a percibir la doble indemnización. La decisión de la medida fue la emergencia económica que vivía la Argentina por la crisis generada por el gobierno de Mauricio Macri.

El decreto establecía que no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto.

El desempleo cayó en comparación con 2021: fue del 7% en el primer trimestre

De acuerdo al último informe que brindó el Indec, el desempleo bajó al 7% en el primer trimestre del 2022 y cayó más de tres puntos en la comparación interanual. En el mismo periodo, la tasa de empleo se desaceleró respecto al último tramo del 2021, ubicándose en el 43,3% de la población.

Según las estadísticas, alrededor de 900.000 personas sin trabajo bajo el parámetro de medición que contabiliza a 29 millones de argentinos dentro de 31 aglomerados urbanos. Si se extiende este cálculo a la población total del país, el número de desempleados asciende a poco más de tres millones.

En detalle, la tasa de desocupación no se movió con respecto al cuarto trimestre del año pasado. A su vez, frente al primer trimestre de 2021, el indicador cayó 3,2 puntos y se estacionó en el nivel más bajo desde 2016. En el primer trimestre del año, la tasa de actividad se ubicó en el 46,5% de la población, por lo cual se experimentó un crecimiento 0,2 puntos porcentuales en la comparación interanual. Asimismo, la tasa de empleo alcanzó el 43,3% de la población, nivel récord histórico para un primer trimestre desde el inicio de la serie en 2016.