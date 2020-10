La ex diputada nacional Elisa Carrió defendió al periodista procesado en la causa por extorsión Daniel Santoro, pero lo terminó dejando en ridículo. La legisladora afirmó que el error del operador político fue que no googleó a Marcelo D´Alessio.

Ante la pregunta de si Mauricio Macri puede ir preso, la diputada hilo una serie de frases incongruentes que terminó con la defensa a Santoro. "Todos podemos ir presos, los periodistas también pueden ir presos así como lo están acorralando a Daniel Santoro por quien pongo las manos en el fuego", comenzó diciendo la diputada.

Luego explicó su teoría acerca de la causa por la que Santoro está procesado por haber formado parte presuntamente de una red de espionaje ilegal. "Creo que el único error que tuvo Daniel, que ha investigado y que nos ha sacado en los peores momentos, es que no lo googleó. A mí me llevó una vez a la casa y me dijo que era el sobrino de Andrés".

Carrió aclaró que ya pagó los costos de Cambiemos, pero afirmó que no tolera más "las faltas de respeto". La diputada además pidió fortalecer el gobierno y lograr una unidad para respaldar a Alberto Fernández, sin embargo minutos después lo atacó por su vínculo con Cristina Kirchner.

"De todas maneras, me desligo de la carta, le estoy a hablando a Juntos por el Cambio, a gobernadores, a los peronistas. Primero tenemos que coincidir en que somos republicanos, cuando somos republicanos y tenemos un gobierno débil hay que fortalecerlo, no pegarle. Es muy fácil pegarle a un hombre debilitado", dijo.

"Me tragué demasiados sapos"

Carrió acusó que durante la gestión del macrismo "se tragó muchos sapos" y sostuvo que no estuvo de acuerdo con muchas decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Que dijo de Daniel Angelici, el espionaje ilegal y el encubrimiento de la AMIA.

"Yo la verdad que hice un gran esfuerzo por la Nación, perdí para que tengamos una salida del kirchnerismo y me tragué demasiados sapos", lanzó la ex legisladora, quien al mismo tiempo recordó que no votaron el pliego de Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, acusada hoy de espionaje ilegal.

Carrió dijo que no hablaría sobre el libro en que Mariano Macri revela los casos de corrupción de su hermano, el ex presidente Mauricio Macri, aunque reveló que le costó mucho acercarse al ex presidente para hacer el acuerdo de Juntos por el Cambio, porque recordaba con "horror" ese "mamotreto de Macri con todas esas chicas jóvenes".

La diputada después apuntó contra las políticas en que estuvo en desacuerdo y mencionó algunas causas de corrupción contra la gestión de Macri: "No compartí lo de Majdalani, no compartí las tarifas, dije que los peajes debían investigarse", acusó y rememoró que rechazó asistir a reuniones donde estuviera el operador judicial de Cambiemos y ex presidente de Boca, Daniel Angelici.