Elecciones 2027: cuándo se vota en las PASO y todo lo que se sabe hasta ahora

Las próximas elecciones presidenciales serán en 2027 y, si bien ya están confirmadas las fechas de los comicios, todavía no se conoce con seguridad si habrá elecciones primarias. Si bien el oficialismo intentó eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), no lo consiguió y de mantenerse serían dos meses antes de las generales.

Elecciones 2027: cuándo se vota en las PASO

Las PASO no están confirmadas para el año que viene, pero suelen celebrarse dos meses antes de las elecciones generales que se realizan —por ley— el cuarto domingo de octubre y se espera sean el domingo 24 de octubre de 2027. En ese sentido, en caso de que las elecciones primarias se mantengan el próximo año, podrían ser en agosto.

En procesos electorales pasados, como en 2019 y 2023, la diferencia de tiempo entre ambos comicios fue de unos dos meses y diez días. En los comicios del año que viene se votará no solo presidente y vicepresidente, sino que también se renovarán bancas en el Congreso.

Las PASO podrían llegar a realizarse en agosto de 2027

Elecciones presidenciales 2027: por qué podría no haber PASO

La eliminación de las primarias es uno de los grandes objetivos del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, debe haber una reforma electoral y, para hacerlo, necesita el apoyo por mayoría absoluta en el Congreso, es decir, la Constitución Nacional establece que un proyecto para cambiar la legislación electoral debe tener el respaldo de la mitad más uno de los legisladores.

El proyecto sufrió un traspié en el Senado donde el Gobierno necesita el voto afirmativo de 37 senadores. Por ahora, el oficialismo cuenta con 21 legisladores, pero necesita otros 16 para lograr la eliminación de las elecciones primarias. Los propios aliados del PRO no están de acuerdo con la iniciativa; la semana pasada se mostraron reticentes a avanzar.

"Nosotros no estamos para acompañar la transformación de la ley. Hoy por hoy, creemos que las PASO han sido un instrumento positivo. De hecho, tanto en la elección que gana Javier Milei como en la elección que gana Mauricio Macri, han permitido encontrar una alternativa al kirchnerismo”, apuntó el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en una charla que compartió con la jefa de la banca de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien quedó a cargo de las negociaciones.

Es clave saber que, en caso de que eventualmente se eliminen las elecciones primarias, no se modificaría la fecha de las elecciones presidenciales generales, ya que las legislaciones para ambas fechas son diferentes. Hasta que no se modifique la normativa vigente de las generales o se publique la convocatoria correspondiente, el cuarto domingo de octubre se mantiene como la referencia legal de las próximas elecciones presidenciales.