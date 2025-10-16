Hernán Damiani, el candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Misiones, falleció este miércoles a sus 66 años luego de sufrir un infarto mientras participaba de un debate en vivo en un canal de streaming. Fue trasladado de urgencia a un hospital del centro de Posadas pero el personal médico no pudo revertir la situación.

A 10 días de las elecciones legislativas, el histórico militante radical se desvaneció este miércoles por la noche durante el programa "Dólar Blue", que se emite por La Casa del Streaming, donde fue invitado para debatir junto a otros candidatos. La muerte del exlegislador provincial fue confirmada luego de que sea llevado de urgencia en ambulancia al Hospital Madariaga de Posadas.

La descompensación del candidato fue transmitida en vivo y en directo mientras hablaba a cámara en pleno debate con otros invitados como los candidatos Rosario Villalba (Frente Renovador Neo), Aida Vaztique (Partido por la Vida y los Valores) y Virginia Villanueva (Partido Obrero). "Los más viejos lo recordarán. Me tocaron algunas responsabilidades, como presidir una comisión como legislación penal... y otras...", decía Damiani cuando sufrió el infarto y se desplomó. Las cámaras dejaron de enfocarlo y los micrófonos abiertos registraban como se pedía por "una ambulancia".

Mientras era trasladado para ser asistido, desde las redes del programa difundieron un video en el que pidieron "no replicar" las imágenes del momento del desvanecimiento del dirigente radical. "En este escueto comunicado lo único que queremos decir, en nombre de todo el equipo de Dólar Blue, es por la salud del candidato Damiani. Por favor, a quienes están conectados al vivo y vieron lo acontecido, les pedimos que no repliquen esas imágenes, por respeto a la familia y a todos los que se encontraban allí", expresó el conductor, Lucas Doroñuk.

Los mensajes de la política

Su abrupto fallecimiento causó conmoción en todo el arco político provincial, siendo el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, uno de los dirigentes que expresó su pesar. "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani", escribió el mandatario provincial en su cuenta de X.

En su mensaje, el gobernador expresó su reconocimiento a la "trayectoria, militancia" y "fuertes convicciones" del radical fallecido. "Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo", expresó Passalacqua.

En esa misma línea se pronunció el diputado y también referente de la UCR, Víctor Zimmermann. "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani", escribió.

Quién era Damiani

Comenzó su militancia política durante la década de 1980 en la agrupación universitaria Franja Morada, espacio en el que dio sus primeros pasos dentro del radicalismo. Posteriormente, dio el salto al ámbito legislativo, desempeñándose en distintos períodos como diputado provincial por la UCR. Ocupó una banca entre los años 1991 y 1995, y volvió a hacerlo entre 1997 y 2001, cuando fue elegido diputado nacional, cargo que marcó su proyección en la política a nivel nacional.

También fue concejal de Posadas e integró la convención constituyente encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de la capital provincial, momento en que dejó una marcada impronta en el fortalecimiento de la institucionalidad local.

Hasta su muerte, Damiani formaba era el segundo suplente de la lista de la UCR, encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy, quienes competirán en las próximas elecciones legislativas nacionales.