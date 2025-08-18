Un candidato a diputado de Provincias Unidas aseguró que Schiaretti "es el mejor representante de Córdoba"

El presidente del bloque oficialista en la Legislatura provincial y uno de los candidatos de la lista de Provincias Unidas para el Congreso nacional, Miguel Siciliano, se mostró confiado este lunes, tras el cierre de candidaturas del domingo. El hombre de confianza del gobernador Martín Llaryora, con quien trabajó en la Municipalidad de Córdoba como secretario de Gobierno, sostuvo que el ex gobernador y cabeza de su lista, Juan Schiaretti, “es el mejor representante que Córdoba pueda tener” para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

La provincia de Córdoba pondrá en juego nueve bancas en Diputados en las elecciones del domingo 26 de octubre. Habrá 18 listas, conformadas por 8 alianzas y 10 partidos, que se disputarán los puestos en la Cámara Baja de cara al segundo tramo del gobierno de Javier Milei. Una de estas alianzas agrupa a 14 partidos bajo el sello de Provincias Unidas y Hacemos Unidos, en sintonía con el “Grito federal” de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut y Jujuy a nivel nacional.

Siciliano señaló que “el desafío de los que gobiernan es tener superávit fiscal, pero también tener superávit social". En esa línea, remarcó "que en esto Schiaretti fue una de las personas que logró tener superávit fiscal en Córdoba con superávit social, con obras, con producción, con trabajar lo público y lo privado, le puede dar a la Argentina esa discusión en el Congreso”.

El legislador provincial busca su banca en la Cámara Baja en representación de un frente federal que busca hacerle frente a las políticas de Milei: “Ir con los gobernadores, ya en un equipo nacional, creo que puede dar de una vez por todas el eje productivo y de generación de empleo”, enfatizó en declaraciones a Mitre Córdoba. En reiterados ocasiones, el legislador cuestionó los recortes de recursos de la gestión libertaria para afrontar temas sensibles como la discapacidad o fondos para pacientes con HIV. Además, criticó la desidia en obra pública que impulsa el jefe de Estado y que generó una preocupante situación en las rutas nacionales que atraviesan el territorio cordobés, provocando accidentes fatales todas las semanas.

Al ser consultado sobre si Natalia de la Sota puede sacarle votos a la lista del PJ cordobés, Siciliano respondió: “No creo. Yo lamento que Natalia haya decidido no estar en nuestro espacio, pero es una decisión de ella, hay que respetarla". Una de las mayores novedades de este proceso de cara a octubre fue la confirmación de la diputada nacional por Encuentro Federal (EF): luego de muchos idas y vueltas, la hija del ex gobernador cordobés se desmarcó del oficialismo provincial y encabezará su propio espacio en busca del voto anti-Milei.

Con fuertes críticas al "ajuste brutal" del Presidente, de la Sota lanzó su propio frente llamado Defendamos Córdoba con el que buscará ser reelecta en su banca. "Muchos sienten el peso de un recorte injusto que castiga a la clase media y a quienes más necesitan", sostuvo en su spot de lanzamiento.

La lista de Provincias Unidas, con Schiaretti a la cabeza

Schiaretti informó domingo que es candidato a diputado nacional y encabeza la lista de Provincias Unidas. “Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”, afirmó.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el dirigente cordobés destacó: “Esta vez vamos al Congreso, no en soledad desde Córdoba, sino junto a un equipo de gobernadores de distintas provincias —Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz— que expresan la geografía argentina de norte a sur y la producción: la minería, el campo, la industria, el petróleo y el gas; en definitiva, el interior productivo y de trabajo de nuestra patria”.

La lista completa del frente federal:

Juan Schiaretti Carolina Basualdo Miguel Siciliano Laura Jure Ignacio García Aresca Verónica Navarro Juan Manuel Llamosas María Eugenia Romero Emiliano Paredes

Suplentes: