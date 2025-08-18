Sergio "Tronco" Figliuolo, socio de Fantino y conductor de Neura, será candidato por LLA en la Provincia de Buenos Aires.

Tras conocerse el cierre de listas de cara a las próximas elecciones Legislativas, un nombre llamó la atención en la lista de LLA de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de Sergio Figliuolo, popularmente conocido como Tronco: el productor de televisión y socio de Alejandro Fantino será candidato en lugar número 11 dentro del partido encabezado por Javier Milei.

La figura del Tronco se popularizó a través de Neura, canal de streaming fundado por Fantino y en donde Figliuolo conduce su propio programa. Luego de haber expresado públicamente su apoyo a Javier Milei y las ideas que promociona La Libertad Avanza, se conoció que el productor presentó su candidatura para formar parte de la cámara baja en representación de la Provincia de Buenos Aires.

Hace algunas semanas atrás, el Tronco hizo pública su relación con Milei tras invitarlo a su programa de streaming junto a su hermana, Karina Milei, y su perro, Conan. Los clips de este encuentro no tardaron en recorrer las redes ya que esta es la primera aparición pública de la mascota del Presidente luego de todas las especulaciones que surgieron sobre el tema.

Alejandro Fantino, el primer promotor del perfil político de "El Tronco"

Durante el mes de junio, fue el propio Alejandro Fantino quien "tanteó" el panorama para ver cómo recibía su público la idea de que el productor sea candidato a funcionario. "Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda", lanzó en su momento el periodista. Así, tan solo unos meses más tarde, llegó la noticia oficial de la candidatura que sorprendió a muchas personas.

La lista completa de candidato de LLA por PBA