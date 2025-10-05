Renuncia de Espert: exigen que LLA y no el Estado pague la reimpresión de las boletas.

Luego de varios días de especulaciones, e incluso un anuncio de su parte donde negaba las versiones, José Luis Espert se dio de baja de la candidatura como diputado de LLA por la Provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones nacionales. Tras el anuncio del excandidato, el diputado nacional, Esteban Paulón, publicó su pedido público para que el estado no tenga que financiar la reimpresión de boletas tras esta renuncia sobre la fecha.

El próximo domingo 26 de octubre, todo el país votará con la Boleta Única de Papel (BUP) que contiene dentro de una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en una votación. Por este motivo, a tan solo 3 semanas de las elecciones, las boletas que ya estaban diseñadas e impresas para la Provincia de Buenos Aires quedarán desactualizadas por la baja de Espert. En este marco, el actual diputado por Santa Fe, Paulón, presentó un proyecto para pedir que los costos de reimpresión los ataje LLA.

"NO CON LA NUESTRA. Presentamos un proyecto para que -en caso de tener que re imprimir las Boletas bonaerenses a partir de la renuncia de Espert- el costo resultante lo afronte La Libertad Avanza. Que sostener a un candidato inhábil moralmente no nos cueste recursos a todos", expresó el candidato junto con las imágenes del proyecto de resolución que firmó junto a la diputada Mónica Fein.

Renunció Espert: el descargo del excandidato de LLA

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", confirmó el propio Espert en un posteo en la red social X, que tituló "POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO". "Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando", agregó Espert, e insistió con presentarse a dar explicaciones en la Justicia.

"A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", dijo en ese sentido el actual diputado nacional con mandato hasta diciembre. Y añadió que "las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde".

Del mismo modo, Espert se defendió de las acusaciones por su vínculo con Machado: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".