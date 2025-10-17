Murió un candidato a diputado a sus 66 años en pleno programa de streaming

Murió un candidato a diputado a pocos días de las elecciones.

El dirigente político Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), murió este miércoles a los 66 años en Misiones tras sufrir un infarto en medio de una transmisión en vivo. El trágico episodio ocurrió mientras participaba como invitado en un debate político transmitido por la plataforma La Casa del Streaming.

Según informaron medios locales, Damiani se encontraba en el programa “Dólar Blue”, donde compartía mesa con Rosario Villalba, Virginia Villanueva y Aída Vaztique. A pocos minutos de iniciada la emisión, el candidato comenzó a sentirse mal y se desplomó frente a las cámaras.

La producción del ciclo reaccionó rápidamente y solicitó asistencia médica. Damiani fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

El conductor del programa interrumpió la transmisión y pidió respeto por la familia del dirigente: “Pedimos, por favor, a quienes están conectados al vivo y quienes vieron lo acontecido que no repliquen esas imágenes. Quienes profesan la religión que profesen y quieran elevar una oración, bienvenido sea”, expresó conmovido.

Quién era Hernán Damiani

Hernán Damiani fue una figura histórica del radicalismo en Misiones. Durante su carrera política ocupó diversos cargos partidarios y legislativos, y fue reconocido por su trabajo en la consolidación de la UCR en la provincia. Además, representó a su espacio en el Comité Nacional del radicalismo y en distintos frentes electorales.

Su fallecimiento generó conmoción entre dirigentes de todo el arco político, quienes destacaron su vocación democrática, compromiso social y honestidad personal. El gobernador Hugo Passalacqua expresó su pesar a través de las redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.